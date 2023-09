Il Collegio 8: chi è Cecilia D’Ammassa (curiosità e profilo Instagram)

Al via il 24 settembre su Rai 2 il Il Collegio 8 che vede tra i collegiali la studentessa Cecilia D’Ammassa, una ragazza che sa farsi riconoscere, come lei stessa dice, per i suoi capelli e più in generale per il suo studiatissimo look.

La giovane infatti porta i capelli molto lunghi e non li ha mai tagliati in vita sua: li considera il suo tratto distintivo a cui non rinuncerebbe mai.

Chissà come andrà a finire quando ci sarà il famigerato taglio di capelli, uno dei momenti più attesi da parte degli spettatori del programma in quanto riesce sempre a mostrare delle situazioni comiche e a volte ai limiti dell’assurdo.

Chi è Cecilia D’Ammassa

Cecilia viene da Aquino (in provincia di Frosinone) e per lei l’unica cosa importante è farsi notare. Non ha mai sfoltito i suoi lunghi capelli biondi, ragione per cui teme che al Collegio le vengano tagliati. Ama tantissimo divertirsi ed ha una indole pigra, anche se non rinuncia mai a fare sfilate e shooting fotografici. Sa di essere bellissima e le piace guardarsi allo specchio. Qui il suo profilo Instagram.

Il Collegio 8: le novità

Un nuovo edificio, a Lodi, e un nuovo anno scolastico, il 2001. Per i collegiali dell’ottava edizione la parola d’ordine è “globalizzazione”, un fenomeno che, in quegli anni, parte dall’economia e investe cultura e comunicazione.

Tra le novità, il ritorno della prof. Maria Rosa Petolicchio che affianca la sorella Anna Maria nel corpo docente. Allievi e allieve, oltre al diploma, potranno conquistare anche una borsa di studio.

La voce narrante per questa edizione è quella del conduttore Stefano De Martino. Per leggere il regolamento del programma, puoi visitare la pagina www.rai.it/regolamenti.

