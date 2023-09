Il Collegio 8: chi è Denise Pagani (curiosità e profilo Instagram)

Al via domenica 24 settembre su Rai 2 il Il Collegio 8 che vede tra i collegiali anche Denise Pagani.

Chi è Denise Pagani

Denise ha 15 anni e arriva da Costeggiola, un paese di 560 anime in provincia di Verona nel quale spicca per il suo stile e per il suo carattere. Sensibile e autoironica, è un aggregante naturale, nonostante a molti possa apparire una “outsider”. In realtà ha talmente tanti amici che potrebbe fondare uno stato indipendente, “tipo lo Stato del Vaticano”, come ama ripetere.

A scuola va bene, ma allo studio preferisce uscire con gli amici e organizzare scherzi. Il Collegio è dunque il posto giusto… A questo link trovate il suo profilo Instagram.

Il Collegio 8: le novità

Un nuovo edificio, a Lodi, e un nuovo anno scolastico, il 2001. Per i collegiali dell’ottava edizione la parola d’ordine è “globalizzazione”, un fenomeno che, in quegli anni, parte dall’economia e investe cultura e comunicazione.

Tra le novità, il ritorno della prof. Maria Rosa Petolicchio che affianca la sorella Anna Maria nel corpo docente. Allievi e allieve, oltre al diploma, potranno conquistare anche una borsa di studio.

La voce narrante per questa edizione è quella del conduttore Stefano De Martino. Per leggere il regolamento del programma, puoi visitare la pagina www.rai.it/regolamenti.

