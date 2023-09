Il Collegio 8: chi è Ilary Lolli (curiosità e profilo Instagram)

Al via domenica 24 settembre su Rai 2 il Il Collegio 8 che vede tra i collegiali anche Ilary Lolli.

Chi è Ilary Lolli

È una vera e propria trascinatrice Ilary, 16 anni, da Cassino (FR): forte e dirompente, non ha mezze misure. Lo sanno bene i professori, con i quali non è mai riuscita a costruire un rapporto, e anche i genitori, che spesso l’hanno vista scappare di casa. In più se qualcosa non le va bene, non esita ad agire: ha organizzato uno sciopero della fame a scuola perché il cibo della mensa non le piaceva.

Ma è proprio Ilary a sperare che Il Collegio l’aiuti a calmare la sua rabbia e a seguire le regole. A questo link trovate il suo profilo Instagram.

Il Collegio 8: le novità

Un nuovo edificio, a Lodi, e un nuovo anno scolastico, il 2001. Per i collegiali dell’ottava edizione la parola d’ordine è “globalizzazione”, un fenomeno che, in quegli anni, parte dall’economia e investe cultura e comunicazione.

Tra le novità, il ritorno della prof. Maria Rosa Petolicchio che affianca la sorella Anna Maria nel corpo docente. Allievi e allieve, oltre al diploma, potranno conquistare anche una borsa di studio.

La voce narrante per questa edizione è quella del conduttore Stefano De Martino. Per leggere il regolamento del programma, puoi visitare la pagina www.rai.it/regolamenti.

