Il Collegio 8: chi è Anna Rita Santeramo (curiosità e profilo Instagram)

Al via il 24 settembre su Rai 2 il Il Collegio 8 che vede tra i collegiali Anna Rita Santeramo, pronta a portare la sua solarità made in Puglia nel docu-reality.

La ragazza non nasconde di non avere peli sulla lingua e di dire sempre le cose in faccia. Proprio per questo motivo, almeno così lei crede, non ha amiche femmine reputandole tutte false.

A scuola è molto vivace, una vera calamita, così la definisce suo padre. Anna non si fa problemi nel fare spaccate e ruote durante le lezioni, anche nei momenti meno appropriati come può essere una lezione di matematica.

Viene da sé che la cosa meno sopportabile in collegio sarà proprio l’obbligo di stare ferma. C’è però una speranza in cuor suo, quella di imparare a migliorare il linguaggio, siccome lei stessa si definisce una “scaricatrice di porto”.

Chi è Anna Rita Santeramo

Arriva dalla Puglia con furore: Anna Rita, o meglio Anna, ha 16 anni, viene da Barletta (BAT) e le cose le dice in faccia, a scanso di equivoci.

Si descrive narcisista, permalosa, egocentrica, inaffidabile, vendicativa, lunatica, instabile e litigiosa: per lei le ragazze “sono tutte galline”, pronte a parlare alle spalle.

Ma lei non vuole essere giudicata per le apparenze. Le delusioni sofferte in passato dalle amicizie hanno lasciato il segno e creano ottime premesse per la vita ne Il Collegio. Qui il profilo Instagram.

