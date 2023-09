Il Collegio 8: chi è Anna Garau (curiosità e profilo Instagram)

Al via il 24 settembre su Rai 2 il Il Collegio 8 che vede tra i collegiali la studentessa Anna Garau, una ragazza semplice e studiosa ma che dietro la sua apparenza piuttosto tranquilla nasconde un animo battagliero.

Anna ammette, infatti, di avere un temperamento polemico e di voler aver sempre ragione. Forse il fatto che per andare a scuola deve affrontare delle difficoltà maggiori rispetto ai suoi coetanei l’ha resa una piccola combattente.

Ogni giorno deve percorrere una lunga distanza per raggiungere il suo istituto ed alzarsi alle 4:00 del mattino, siccome vive in un piccolo paesino della Sardegna, molto lontano dalla scuola che frequenta.

Quest’ostacolo rappresenta per lei un vero e proprio disagio che però non è riuscito a spegnere i suoi valori e le cause che le stanno più a cuore.

Come molti ragazzi della sua età è interessata a temi sociali tra cui lo sfruttamento minorile e a questioni fondamentali come l’inquinamento. Chissà se in questa edizione de Il Collegio riuscirà a farsi portavoce di messaggi importanti che possano essere utili anche per i telespettatori.

Chi è Anna Garau

Anna è originaria di Tonara (Nuoro). Considera importantissime le sue idee ed è pronta a farsi espellere pur di portarle avanti. Ha 15 anni e non si ferma davanti a nulla. Ha voluto frequentare il liceo classico, che dista oltre 70 km da casa sua.

È molto polemica e l’ultima parola deve essere la sua. È un’attivista emotiva; le stanno a cuore diverse cause: dall’ambiente allo sfruttamento minorile. Per questo nel futuro le piacerebbe lavorare in politica o magare diventare una volontaria per l’ONU. Qui trovate il suo profilo Instagram.

