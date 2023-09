Il Collegio 8: chi è Rocco Ryan Greco (curiosità e profilo Instagram)

Al via il 24 settembre su Rai 2 il Il Collegio 8 che vede tra i collegiali Rocco Ryan Greco, un ragazzo sportivo che non nasconde di essere un po’ egocentrico.

Questa caratteristica è dovuta in parte al fatto che nella sua vita si è guadagnato molti titoli tra cui quello di campione di karate. La scuola per lui rappresenta, al contrario, un campo in cui non investe molte energie per poter essere vincente, la considera infatti una vera e propria scocciatura.

Altra sua passione è lo stile e per questo cura molto il suo aspetto e il suo look. Grazie a questa dedizione è riuscito a conquistare molte ragazze e ne va fiero definendosi un playboy.

Manterrà quest’attitudine in Collegio oppure lì riuscirà a scoprire che pure lo studio può riservare delle soddisfazioni? Anche perché il suo sogno nel cassetto prevede una certa formazione: scopriamo insieme di cosa si tratta nella sua descrizione ufficiale che trovate qui sotto, diffusa mediante la sua video presentazione su Rai Play.

Chi è Rocco Ryan Greco

Rocco è estroverso ed ha un piglio da playboy. Ritiene di essere bravo in tutto, ma non vuole sentir parlare della scuola perché gli fa venire mal di testa. Ha 15 anni ed è di Gela (CL).

Irrequieto e iperattivo, ha fatto ginnastica artistica, ballo e anche karate, disciplina in cui – così dice – è diventato campione del mondo. Il suo sogno futuro? Entrare nelle forze armate. Qui il suo profilo Instagram.

