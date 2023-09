Il Collegio 8: chi è Luca Galise (curiosità e profilo Instagram)

Al via il 24 settembre su Rai 2 il Il Collegio 8 che vede tra i collegiali Luca Galise, un ragazzo che si piace e sa di piacere, soprattutto alle ragazze.

Se da una parte, però, può contare su questa sua sicurezza, dall’altra non ha un buon rapporto con la scuola che vive, a detta sua, proprio come fosse un carcere.

Per questo motivo ha preso nel corso degli anni alcune note, non molte a dire la verità, ma per delle ragioni piuttosto serie.

Le sue marachelle destano qualche preoccupazione da parte dei suoi genitori, tuttavia, lui non ha alcuna intenzione di seguire le regole che gli verranno imposte in Collegio.

Anzi, l’esatto opposto. Luca si ripromette, infatti, di fare tutto quello che vuole, a prescindere dal fatto che ci saranno altri collegiali che lo seguiranno nelle sue intemperanze.

Chi è Luca Galise

Luca viene da Cava de’ Tirreni (in provincia di Salerno). Egocentrico, sicuro di sé e del suo aspetto, la sua descrizione nelle backstories di RaiPlay è quella di un autentico latin lover. Quando va in discoteca dice che tutte quante lo guardano, che in generale sente di avere gli occhi puntati su di sé.

Un giorno è uscito con quattro ragazze e nessuna l’ha scoperto. Usa la sua “sfrontatezza” anche a scuola. Si fa portare il caffè dal bar, litiga con i bidelli e ha tutta l’intenzione di mettere a ferro e fuoco Il Collegio. Qui il suo profilo Instagram.

