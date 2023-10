Taylor Swift: The Eras Tour – Taylor regina anche del box office USA

Taylor Swift si conferma regina non solo dei concerti e dei cuori dei suoi fan ma anche del box office USA. Nel weekend di apertura del Taylor Swift: The Eras Tour, film dedicato al concerto della cantante, la pellicola è prima ai botteghini americani. Ecco quanto ha incassato il film di Taylor Swift fino ad ora.

Taylor Swift: The Eras Tour: l’incasso americano è promettente

Taylor Swift: The Eras Tour il film non ha contendenti al botteghino americano. Il film concerto di Taylor, dedicato all’ultimo tour della cantante, conquista le vette del box office USA totalizzando ben 96 milioni di incasso da 3.855 sale, con una media per sala di 24.902. Si tratta già di un film da record: è la pellicola che in America ha segnato il miglior incasso al debutto per il mese di ottobre, eguagliando quanto fatto da Joker con Joaquin Phoenix nel 2019.

Al secondo posto nella classifica del box office troviamo L’Esorcista – Il credente, che si ferma a quota 11 milioni sfiorando i 45 milioni in due settimane; mentre al terzo posto troviamo Paw Patrol: Il Super Film, che incassa 7 milioni sfiorando i 50 milioni complessivi.

Voi avete già visto il film di Taylor o lo andrete a vedere?