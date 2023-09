Il Collegio 8: chi è Flavio Bertuzzi (curiosità e profilo Instagram)

Al via il 24 settembre su Rai 2 il Il Collegio 8 che vede tra i collegiali lo studente Flavio Bertuzzi che sin da ora si ripromette di essere uno degli alunni che più daranno del filo da torcere al corpo docente.

In attesa di scoprire chi è Flavio, un giovane che proprio non vuole saperne di studiare e delle regole, vi ricordiamo che quest’anno il programma porterà i protagonisti e gli spettatori nell’anno 2001.

Chissà se il Preside, il prof Maggi, la Petolicchio e la Sorvegliante riusciranno a correggere un po’ la sua indole testarda, oppure il ragazzo lascerà il collegio esattamente così come è entrato? Staremo a vedere.

Chi è Flavio Bertuzzi

Flavio ha 15 anni ed è di Riccione; è quello che si definisce il classico ragazzino ribelle. Oltre al rapporto complicatissimo con la scuola, non sopporta per niente i professori. Dice di sé che “Non ascolto quello che dicono gli altri, faccio sempre di testa mia“. Fa di tutto per infrangere le regole perché l’unica cosa che gli interessa è fare serata. Vuole vivere la sua vita come meglio crede; cosa che non piace per niente ai suoi genitori. Qui il suo profilo Instagram.

Il Collegio 8

Un nuovo edificio, a Lodi, e un nuovo anno scolastico, il 2001. Per i collegiali dell’ottava edizione la parola d’ordine è “globalizzazione”, un fenomeno che, in quegli anni, parte dall’economia e investe cultura e comunicazione.

Tra le novità, il ritorno della prof. Maria Rosa Petolicchio che affianca la sorella Anna Maria nel corpo docente. Allievi e allieve, oltre al diploma, potranno conquistare anche una borsa di studio. Voce narrante: Stefano De Martino. Per leggere il regolamento visita la pagina www.rai.it/regolamenti.

