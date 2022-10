Il Collegio 7: chi è Alessia Abruscia (curiosità e profilo Instagram)

Al via la settima edizione de Il Collegio che vede tra i collegiali la studentessa Alessia Abruscia.

In attesa di scoprire chi è, vi ricordiamo che quest’anno il programma porta i protagonisti e gli spettatori negli anni ’50.

La prima novità di questa edizione è la voce narrante di Nino Frassica che accompagna il racconto delle avventure dei 20 protagonisti.

Altra grande novità di questa stagione è la presenza di due sezioni, per la prima volta i collegiali sono divisi in due classi separate proprio come succedeva all’epoca: la scuola media con il latino e la scuola di avviamento professionale.

Chi è Alessia Abruscia

14 anni di Crosia (Cosenza), Alessia è una ragazza dalle forti opinioni. “Posso parlare con tutti, – spiega – ma l’ultima parola dev’essere la mia”.

La giovane, che da grande vorrebbe fare l’estetista, si definisce menefreghista e provocatrice. La sua indole cocciuta la porta spesso a discutere.

“Quando non mi va di litigare, anche se è raro – aggiunge – , dico ‘No comment, perché se comment, brutto comment’, che significa ‘Non ti commento, perché se ti commento, ti… offendo’”. Per l’adolescente calabrese, che non ama studiare, la scuola è una vera tortura!.

Il profilo Instagram di Alessia Abuscia è: @alessia.abrusciaa.

I nomi di tutti i collegiali

ALESSANDRO BOSATELLI 14, Brembate (BG); DAVIDE CAGNES 17, Montebelluna (TV); MATTIA CAMORANI 5, Faenza (RA); DAVIDE DI FRANCO 16, Bisceglie (BA); APOLLINAIRE MANFREDI 14, Palagiano (TA); TOMMASO MIGLIETTA 14, Lizzanello (LE); ALESSANDRO ORLANDO 17, Torre Annunziata (NA); MATTIA PATANÈ 16, Riposto (CT); GABRIEL RENNIS 16 Roma; SAMUEL ROSICA 14, Bitonto (BA); DAMIANO SEVERONI 16, Tivoli (ROMA).

ALESSIA ABRUSCIA 14, Crosia (CS); ELISA ANGIUS 15, Cagliari; SOFIA BRIXEL 16, Chiavari (GE); MARTA MARIA ERRIQUEZ 16, Venaria R. (TO); ZELDA NOBILI 15, Trieste; PRISCILLA SAVOLDELLI 15, Gandino (BG); GIADA SCOGNAMILLO 17, Genova; LUNA TOTA, 15 Roma; GIULIA WNEKOWICZ 14, Figline Valdarno (FI).

