Charlotte M. – Il film, Flamingo Party: quello che c’è da sapere sul film

Charlotte M. si preparara a debuttare sul grande schermo con Charlotte M. – Il film, Flamingo Party un teen movie spiritoso e divertente, in cui la giovane YouTuber e TikToker si mette per la prima volta alla prova come attrice. Vi mostriamo il trailer in esclusiva.

Charlotte M. – Il film, Flamingo Party il trailer del film

Quando esce e dove vederlo

Charlotte M. – Il film, Flamingo Party uscirà al cinema il 1 gennaio distribuito da Notorious Pictures.

Di che cosa parla il film

Il film racconta la storia della giovane Charlotte che, al primo anno di superiori, si trova a fare i conti con l’adolescenza e non solo.

Creatività e spontaneità sono i suoi segni distintivi. Tutto il suo mondo gira intorno a Sofia, la sua migliore amica, e all’amatissima oasi di fenicotteri vicino la casa in campagna di sua nonna. Purtroppo, però, Charlotte scopre che questo luogo così speciale per lei sta per chiudere a causa di mancanza di fondi.

Allora, insieme alla sua inseparabile compagna di avventure Sofia e ad altri amici, decide di organizzare un evento di raccolta fondi per salvare l’oasi: un ballo scolastico.

Ma non tutto sembra andare per il verso giusto e l’arrivo in città di un nuovo ragazzo rompe alcuni equilibri…

A proposito del film

Sempre in linea con i valori positivi che Charlotte M. da sempre porta avanti, il film racconta la vitae reale dei giovani affrontando tematiche quotidiane: l’amicizia, l’amore e soprattutto l’accettazione di se stessi.

Un racconto che viene portato avanti con un linguaggio fresco, lo stesso che i fan di Charlotte hanno imparato a conoscere, e con due brani musicali inediti.

Chi è Charlotte M.

Nata nel 2008, Charlotte Moccia è una ragazza dai mille talenti che ha iniziato a fare video un po’ per caso mettendo a frutto le sue grandi passioni: il canto, il ballo, la recitazione, la lettura.

Il risultato sono video divertenti in cui Charlotte racconta la sua vita di adolescente, cercando di porsi anche come punto di riferimento positivo. Il suo grande successo risiede infatti nella capacità di non basare il suo stile comunicativo sull’apparenza ma su contenuti di valore che attraversano la musica, la poesia, il canto, la recitazione, la scrittura.

Vi potrebbe interessare anche:

Darby Harper: consulenza fantasmi Disney+ tutto sul film

The Whale: tutto quello che c’è da sapere sul film con Sadie Sink