Il Collegio 5: Marco Crivellini è risultato positivo al COVID – 19

Ormai non si contano più i personaggi dello spettacolo, compresi quelli che provengono dal mondo de Il Collegio, che negli ultimi mesi hanno dichiarato pubblicamente la loro positività al virus dopo essersi sottoposti a un tampone.

Questo tipo di annuncio, che avviene nella maggior parte dei casi via Instagram, sembra avere un particolare fascino anche per le star del web e per i ragazzi che probabilmente ambiscono a diventare tali, come Marco Crivellini. Ovviamente, non si può fare di tutta l’erba un fascio e sapere chi nello specifico utilizza il suo referto solo allo scopo di farsi pubblicità.

In ogni caso, uno dei protagonisti de Il Collegio ha comunicato ai suoi follower di aver contratto il Covid-19 scrivendo un messaggio via Instagram Stories. Marco Crivellini ha voluto fare, inoltre, una raccomandazione a chi lo segue. Quella di indossare la mascherina, una direttiva che dovrebbe essere ormai chiara ma che invece non è affatto scontata:

Vi volevo informare che stamattina ho fatto il tampone e sono risultato positivo al Covid. Ovviamente sto bene, non ho sintomi. Se per 14 giorni non posto è perché non posso andare in giro a farmi foto e devo farmi la quarantena in casa. Mi raccomando, mettetevi la mascherina!

Fortunatamente, il giovane non manifesta alcun sintomo e quindi non è in pericolo. Non sappiamo, invece, il motivo per cui ha effettuato il test perché non lo ha specificato. Come è ovvio, tuttavia, Marco non potrà uscire fino a quando avrà terminato due settimane di isolamento.

Marco Crivellini, vi ricordiamo, è stato espulso da Il Collegio la scorsa puntata insieme a Simone Bettin a seguito di continue intemperanze. La sua positività, di certo, non comporta alcun problema per il reality che ha preso forma la scorsa estate, in totale rispetto delle normative allora vigenti e in totale sicurezza.