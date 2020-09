Harry Styles, come vi abbiamo raccontato qui su Ginger Generation, si trova in queste ore nuovamente in Italia. Il motivo? L’artista britannico è stato impegnato nelle riprese del suo nuovo video ufficiale, con ogni probabilità per il singolo Golden estratto da Fine Line.

Le riprese della clip si sono svolte in Costiera Amalfitana. Harry Styles ha deciso per l’occasione di trasformarsi in una sorta di novello James Bond. Nelle prime immagini apparse online abbiamo infatti visto l’artista a bordo di una Cadillac e di uno yatch. Si dice inoltre che nella clip lo vedremo in sella ad una Vespa e che il video ufficiale di Golden (?) sarà ambientato negli anni ’60. Almeno per il momento, in ogni caso, né Harry né il suo management hanno dato conferme di sorta riguardo al nuovo estratto ufficiale da Fine Line.

Ebbene, dopo aver filmato e portato a termine il suo nuovo video ufficiale, sembrerebbe (almeno questo è quello che ha dichiarato Fedez) che Harry si sia spostato a Milano!

Harry Styles ospite della settimana della moda 2020 a Milano?

Della passione che ha Harry per la moda e dei suoi contatti con il mondo del fashion neanche stiamo qui ad approfondire. Sembrerebbe che l’artista abbia deciso di concludere il suo soggiorno nel nostro paese con una capatia nella capitale della moda mondiale.

Ieri sera, nel corso di una diretta su Instagram previa al lancio del nuovo singolo Bella storia, Fedez ha infatti rivelato:

Ho chiesto a quelli di Sony di farmi incontrare Harry Styles. Mi hanno detto, sì, tanto è a Milano!

Parte ora dunqur ufficialmente la caccia all’artista da parte delle directioners. Sempre ovviamente che Harry Styles sia a Milano per davvero!

