Harry Potter: Hogwarts Legacy non uscirà nel 2021

Harry Potter – Hogwarts Legacy non uscirà alla fine del 2021 come inizialmente previsto. Il rinvio è stato ufficializzato dagli sviluppatori del titolo videoludico. Hogwarts Legacy è il nuovo gioco ambientato nell’universo magico creato da J. K. Rowling e prodotto da Warner Bros. e Portkey Games. Lo sviluppo del gioco richiederà più tempo rispetto a quanto previsto inizialmente. Gli effetti del coronavirus continuano a farsi sentire anche nel business dei videogame, con rallentamenti vari. I fan del maghetto con gli occhiali dovranno attendere il 2022 per l’acquisto di Harry Potter – Hogwarts Legacy.

HARRY POTTER – HOGWARTS LEGACY: IL TWEET DEGLI SVILUPPATORI

Gli sviluppatori di Harry Potter – Hogwarts Legacy hanno informato i fan del rinvio del gioco con un tweet. Nel messaggio si legge: “Vogliamo ringraziare i fan di tutto il mondo per l’incredibile reazione all’annuncio di Hogwarts Legacy, realizzato dal nostro team Portkey Games. Creare la migliore esperienza possibile per il Mondo Magico e i fan dei videogame è tutto ciò che conta per noi, ed è per questo che vogliamo dedicare al progetto tutto il tempo necessario” e poi ancora: “Hogwarts Legacy sarà lanciato nel 2022″.

IL COVID-19 MINACCIA ANCHE L’AMBITO VIDEOLUDICO

Harry Potter – Hogwarts Legacy potrebbe essere solo il primo titolo di una cospicua lista di giochi che potrebbero essere rinviati rispetto alla data iniziale prevista. Il problema è che molti team di sviluppo sono costretti a proseguire il loro lavoro da remoto e non in sede dove dal punto di vista logistico il loro operato è, naturalmente, più veloce ed efficiente. È molto probabile che molti videogame (dagli indie fino ai prodotti delle aziende più blasonate) saranno rinviati al prossimo anno. Giusto il tempo per dare agli addetti ai lavoro il tempo necessario per completare al meglio il lavoro. Un articolo del Tgcom24 ha menzionato l’esempio di Cyberpunk 2077 facendo capire come sia più saggio attendere il necessario, piuttosto che affrettare i tempi.

Per aggiornamenti su Harry Potter – Hogwarts Legacy e altri videogame in lavorazione continuate a seguirci!