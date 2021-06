Giulia Stabile professionista della prossima edizione di Amici? La possibilità si fa sempre più concreta. La ballerina ha presenziato ai casting per la selezione di nuovi talenti. A informarci è il ballerino Marcello Sacchetta via Instagram Stories dove la definisce “assistente speciale”.

giulia è ai casting di amici, non toccatemi sono fragile #amemici20 pic.twitter.com/L0NYZfljdY — chiara 🎡|| bollicine (@ehitschia) June 3, 2021

Al momento, va precisato, non sappiamo se Giulia è stata una semplice ospite per un giorno o se davvero sta aiutando Elena D’Amario e gli altri professionisti.

In questo secondo caso, potrebbe davvero significare che la ragazza è entrata a far parte del corpo di ballo di Amici 21.

Giulia Stabile professionista di Amici 21, gli indizi

La Peparini ha fornito una risposta non esaustiva ma ottimista per chi chiede a proposito del futuro di Giulia nel talent:

“Questo fino alla fine non possiamo saperlo. Sono cose che accadono nel momento giusto. Io glielo auguro, se lo desidera. Adesso non lo posso dire ancora, se sarà si saprà a breve. Ha tutte le carte in regola, è una brava ballerina”.

D’altronde la vincitrice della scorsa edizione non ha mai tenuto nascosto che le piacerebbe in qualche modo rimanere nella scuola che vede ormai come una vera e propria casa.

Oltretutto, la ragazza ha raccontato a Verissimo che deve conseguire ancora il diploma nell’Accademia a Roma dove studia da quando aveva tre anni. E questo sarebbe perfettamente conciliabile con il suo lavoro nella prossima edizione di Amici.

Infine, la ballerina sembra non aver stipulato ancora nessun contratto, anche se sui social ha accennato di aver ricevuto una proposta importante ma che per noi è ancora misteriosa.

In definitiva, che Giulia Stabile si trovi in questi giorni ai casting di Amici come ballerina professionista non è una certezza ma non è da escludere, anzi.