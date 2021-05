TXT: video, testo e traduzione di 0X1=LOVESONG, scritta da RM

I Tomorrow X Together, anche conosciuti come TXT, sono tornati! Esce oggi in tutte le piattaforme di streaming e negli online store, oltre che su Youtube con il video ufficiale, il singolo 0X1=LOVESONG! Il pezzo, udite udite, è stato scritto in collaborazione con RM dei BTS!

Il brano in questione è il singolo di lancio del nuovo EP dei TXT, che potete ascoltare qui sotto in streaming!

Qui sotto trovate video ufficiale, testo e traduzione di 0X1=LOVESONG (I know I love you) dei TXT!

TXT (투모로우바이투게더) '0X1=LOVESONG (I Know I Love You) feat. Seori' Official MV

Watch this video on YouTube

Testo TXT 0X1=LOVESONG

GINGER

GINGER

[Intro: Taehyun] I know I love you [Verse 1: Yeonjun, Beomgyu, Huening Kai] 이 제로의 세계 속I know you’re my one and only이 끝이 없던 어둠 속Like oh my god, so holy뭐든 내 두 손끝에선부리나케 도망가 멀리My life before you was a mess언제나 단 한 판 이길 수 없던 체스Oh we[Pre-Chorus: Yeonjun, Soobin, Taehyun] 무저갱의 바닥에서넌 유1하게 빛나던 goldNow I can’t stop thinking ’bout youWhen I’m sinking alone어느 날 내게 나타난 천사데려가 줘 너의 hometownI know it’s real, I can feel it [Chorus: Huening Kai, Taehyun] 난 문제 투성이 love sick길이 없었어죽어도 좋았어I’m a loser in this game세계의 유1한 법칙나를 구해줘내 손을 잡아줘Please use me like a drug (I know I love you)[Post-Chorus: Seori, TOMORROW X TOGETHER] Say you love me, say you love me세계의 끝까지All or nothing, I want all of youI know I love youSay you love me, say you love me세계의 끝까지All or nothing, I give all of youI know I love you [Verse 2: Soobin, Taehyun, Yeonjun] 아마 난 안될 거야천국엔 못 갈 거야난 어울리지 않아내 자리 따위 천국엔 없어뭐든 내 두 발끝에선새까맣게 물들었었지My life before you was trash언제나 단 한 발 붙일 수 없던 matchOh we [Pre-Chorus: Beomgyu, Soobin, Taehyun] 얼음뿐인 이곳에서넌 유1하게 빛나던 glowNow I can’t stop thinking ’bout youWhen I’m sinking alone그러다 내게 나타난 천사데려가 줘 너의 hometownI know it’s real, I can feel it[Chorus: Huening Kai, Taehyun]

난 문제 투성이 love sick

길이 없었어

죽어도 좋았어

I’m a losеr in this game

세계의 유1한 법칙

나를 구해줘

내 손을 잡아줘

Please usе me like a drug (I know I love you)

Traduzione TXT 0X1=LOVESONG

[Bridge: Beomgyu, Yeonjun, Soobin] 구멍 난 영혼에 살이 돋아추운 대기가 녹아가제로의 세계 속에찾아낸 너라는 온기내 모두를 거둬가Girl, I need you [Chorus: Huening Kai, Taehyun] 난 문제 투성이 love sick (Oh)길이 없었어죽어도 좋았어 (Oh)I’m a loser in this game (Game)세계의 유1한 법칙나를 구해줘내 손을 잡아줘Please use me like a drug (I know I love you)[Post-Chorus: Seori, Taehyun, TOMORROW X TOGETHER] Say you love me, say you love me세계의 끝까지 (I love you)All or nothing, I want all of youI know I love youSay you love me, say you love me세계의 끝까지 (세계의 끝까지)All or nothing, I give all of youI know I love you

GINGER

Io so che ti amo

in questo mondo di zero io so che sei la mia sola e unica

in questa oscurità infita tipo oh mio dio, così sacra

dalla punta delle mie dita

tutto scappa via

la mia vita prima di te era un casino

non potrei vincere nemmeno una partita a scacchi

oh noi

da questo pozzo senza fondo

sei l’unico che brilla d’oro

adesso non riesco a smettere di pensare a te

quando sto sprofondando da solo

un angelo che un giorno mi è apparso

portami via nella tua città natale

io so che è vero riesco a sentirlo

sono pieno di problemi mi manca l’amore

non c’è nessun posto dove andare

ero pronto a morire

sono un perdente a questo gioco

l’unica regola di questo mondo

salvami

prendimi per mano

per favore usami come una droga

(io so che ti amo)

ginger

dì che mi ami

dì che mi ami

fino alla fine del mondo

tutto o niente

ti voglio tutta

(io so che ti amo)

dì che mi ami

dì che mi ami

fino alla fine del mondo

tutto o niente

ti voglio tutta

(io so che ti amo)

non ce la farò

non sarò in grado di arrivare al paradiso

non appartengo a questo post

non c’è posto per me in paradiso

sulla punta delle dita deipiedi

tutto è diventato nero pece

la mia vita prima di te era spazzatura

non avrei potuto nemmeno accendere un fiammifero

oh noi

in questo mondo di ghiaccio

sei l’unica che splende forte

adesso non riesco a smettere di pensare a te

quando sprofondo da solo

un angelo che un giorno mi è apparso

portami via nella tua città natale

io so che è vero riesco a sentirlo

gingergeneration

sono pieno di problemi mi manca l’amore

non c’è nessun posto dove andare

ero pronto a morire

sono un perdente a questo gioco

l’unica regola di questo mondo

salvami

prendimi per mano

per favore usami come una droga

(io so che ti amo)

il buco nella mia anima inizia a piegarsi

aria fredda inizia a insinuarsi

in questo mondo di zero

ho trovato un po’ di calore e sei tu

prendi tutto me

ragazza ho bisogno di te

ginger

sono pieno di problemi mi manca l’amore

non c’è nessun posto dove andare

ero pronto a morire

sono un perdente a questo gioco

l’unica regola di questo mondo

salvami

prendimi per mano

per favore usami come una droga

(io so che ti amo)

dì che mi ami

dì che mi ami

fino alla fine del mondo

tutto o niente

ti voglio tutta

(io so che ti amo)