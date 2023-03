Amici 22: cambiano le regole per l’ammissione al serale, i ragazzi convocati dai professori

Manca davvero poco all’inizio della fase serale di Amici 22 che prenderà il via sabato 18 marzo.

Ad aver ottenuto la maglia sono: Isobel, Ramon, Maddalena, Gianmarco e Angelina, Mattia, Samu, Federica, Wax e Alessio.

Maria De Filippi ha comunicato oggi ai ragazzi che qualora i professori di riferimento di ciascun allievo non riescano a decidere a breve, saranno in qualche modo gli altri professori a scegliere chi ammettere e chi no.

I dettagli su questo nuovo criterio saranno più chiari durante l’ultimo pomeridiano che andrà in onda domenica 12 marzo.

Intanto, alcuni degli insegnanti hanno incontrato una parte dei ragazzi senza maglia, per cominciare a farsi un idea.

Il nuovo criterio per l’ammissione al serale

“Mi sentite, allora.. stiamo arrivando pian piano all’ultima puntata della messa in onda del pomeridiano senza che le maglie siano state assegnate. Senza che i professori abbiamo scelto a chi darla e a chi non darle. Ok? Abbiamo solo 10 magliati che sono pochi. Se in settimana non viene data una risposta sarà la collegialità dei professori che indicherà chi non avrà la maglia. Adesso durante la settimana ai professori, non di appartenenza ma agli altri, ci sarà la possibilità di vedervi“, sono le parole di Maria in collegamento con i ragazzi di Amici 22.

“Se succede questa cosa delle valutazioni dei professori io ce ne ho uno già contro. So che Matti ne ha tre, Samu ne ha tre. Mi sono goduto la maglia due settimane, è stato un piacere. Se devo andare a casa per Raimondo Todaro io protesto” replica Gianmarco.

Il giorno, dopo i professori cominciano a convocare gli allievi che non hanno in squadra. Così, Aaron e Piccolo G canta davanti a Lorella Cuccarini, Benedetta balla per Raimondo Todaro ed Emanuel Lo. Che cosa decideranno i professori riguardo la consegna della maglia a questi ragazzi?