Your Eyes Tell: arriva al cinema il film con le musiche dei BTS

Sta per arrivare nei cinema Your Eyes Tell teen drama nipponico che parla di crescita, sfide e ovviamente anche d’amore. Remake del film coreano Always, il film arriverà nelle sale il 7, 8 e 9 aprile distribuito da Adler e Dynit sotto la nuova etichetta I Love Japan che si sta impegnando nel portare in Italia produzioni giapponesi di grande successo ma ancora inedite nel nostro paese. Nella colonna sonora ci sarà anche Your Eyes Tell, canzone dei BTS scritta appositamente per il film che riprende il titolo stesso della pellicola.

Emozionante e commovente, il film è diretto da Takahiro Miki, noto regista di film romantici, che racconta una storia capace di mettere al centro la gioia e la tristezza, la fragilità e la forza dell’amare un’altra persona offrendo una toccante liberazione ai cuori feriti. Uscito in Giappone nel 2020, in un momento molto particolare della nostra storie, il film vede come protagonisti Yuriko Yoshitaka, una delle attrici più ricercate e affermate del Giappone e Ryusei Yokohama vera e propria icona del mondo dell’intrattenimento nipponico.

Your Eyes Tell arriva al cinema dopo Let Me Eat Your Pancreas e il successo della speciale maratona di L’Attacco dei Giganti – il film. Parte 1 – L’Arco e la Freccia Cremisi e Parte 2 – Le Ali della Libertà. Per la fine di aprile è invece atteso April Come She Will.

La trama del film

Rui è un ex kickboxer che dopo essere stato in prigione si è allontanato da un lavoro losco come esattore di debiti della mafia e ora vive una vita solitaria giorno dopo giorno. Mentre è al lavoro, incontra Akari, una ragazza cieca ma allegra nonostante la perdita della vista e dei suoi genitori in un incidente qualche anno prima.

Le visite frequenti di Akari e la sua spensierata luminosità fanno uscire Rui dal suo guscio e il tempo trascorso con lei inizia a brillare nella sua oscurità. Mentre i loro cuori si avvicinano, non sanno che il suo amaro passato e la perdita della vista di lei sono profondamente intrecciati…

