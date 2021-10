Gaia – Nuvole di Zanzare: il video ufficiale con testo

Gaia ha pubblicato oggi il video del nuovo singolo Nuvole di Zanzare che anticipa il suo nuovo e secondo album intitolato Alma, in uscita il 29 ottobre.

Il brano è il primo singolo estratto dall’atteso progetto musicale che segue il successo di Genesi e Nuova Genesi, pubblicati subito dopo la vittoria ad Amici di Maria De Filippi.

Video di Nuvole di Zanzare di Gaia

Testo di Nuvole di Zanzare di Gaia

Ho un ingorgo nella testa

come il traffico di punta giù in città

sembra un’orchestra di sirene, grida, clacson

e continuerò a farti la guerra

anche se so che non vinci mai

spero che tu mi dia retta

perché ho già abbastanza guai di mio

e nelle orecchie c’è un ronzio

Nuvole di zanzare non ci danno tregua

seguono il bagliore dei tuoi occhi

come lampioni di sera

che scema

pensavo di prendere sonno

e non posso se sei qui con me

e lo so già che non mi passa

e lo so già che mai mi passerà

e si unirà il nostro respiro e suonerà una nota sola

Mi rigiro dentro al letto

bicchiere d’acqua e tangerine

ma sento che mi manca l’aria in questa stanza

guardo fuori è già mattina

e continuerò a tenerti testa

anche se non ti convinco mai

spero che tu mi dia retta

perché ho già abbastanza guai di mio

e nelle orecchie c’è un ronzio

Nuvole di zanzare non ci danno tregua

seguono il bagliore dei tuoi occhi

come lampioni di sera

che scema

pensavo di prendere sonno

e non posso se sei qui con me

e lo so già che non mi passa

e lo so già che mai mi passerà

e si unirà il nostro respiro

e suonerà una nota sola

È strano che non ci pensiamo

ma un battito di ali

può scatenare un uragano

nei posti più lontani

Nuvole di zanzare non ci danno tregua

seguono il bagliore dei tuoi occhi

come lampioni di sera

che scema

pensavo di prendere sonno

e non posso se sei qui con me

e lo so già che non mi passa

e lo so già che mai mi passerà

e si unirà il nostro respiro

e suonerà una nota sola