Amici 23: Gaia non potrà ballare per un infortunio ma rimane in gara!

Gaia, una delle ballerine più amate di Amici 23, non potrà ballare e questo per almeno tre settimane. Raimondo Todaro e Anna Pettinelli, però, hanno trovato una soluzione per farla restare in gara.

Maria De Filippi ha comunicato, nel corso del daytime di oggi, che la ballerina che dovrà stare ferma per un po’.

È emerso in seguito a un infortunio al ginocchio e a una conseguente una visita medica. Questo periodo di pausa forzata è incompatibile con il programma e perciò deve ritirarsi.

Ovviamente, Gaia si è disperata per questa notizia e lo stesso è successo alle sue due compagne di squadra, Martina e Lil Jolie.

Subito dopo la comunicazione di Maria, tutti i compagni l’hanno consolata, tutti tranne l’ex fidanzato Mida che in quel momento era assente.

Gaia viene sostituita ad Amici 23

Raimondo e Anna, in seguito a quanto accaduto, si sono confrontati con le tre componenti della loro squadra. Oltre alla ballerina infortunata, hanno chiamato in sala prove le due cantanti.

I due prof hanno pensato ad una soluzione: ci sarà una ragazza che sostituirà la ballerina, in attesa che possa ristabilirsi. Se nel frattempo verrà eliminata, tuttavia, lo sarà anche Gaia.

Dopo averci pensato un po’, quest’ultima ha accettato la proposta. Pertanto rimarrà in casetta e parteciperà alle prossime puntate del serale, anche se per tre di esse non potrà esibirsi.

Non ci resta che scoprire chi è la persona che prenderà il suo posto nel frattempo, identità che sicuramente conosceremo molto presto.

E voi che cosa ne pensate di questo escamotage per far rimanere Gaia al serale di Amici 23?