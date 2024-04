Taylor Swift ha svelato il testo di una canzone del suo nuovo album

Durante l’eclissi solare totale che ieri, 8 aprile, è stata visibile in Centro e Nord America, Taylor Swift ha svelato quello che sembrerebbe una parte del testo di un brano del suo nuovo album.

In un video in bianco e nero postato sui profili social della popstar, si vede una macchina da scrivere che batte le seguenti parole: “Crowd goes wild at her fingertips, half moonshine, full eclipse”.

Qui sotto la clip, condivisa insieme al link per preordinare il prossimo disco, annunciato dalla stessa artista mentre ritirava il Grammy come “Best pop vocal album” ai Grammy Awards 2024.

Il nuovo album di Taylor Swift

Durante il suo discorso di accettazione ai Grammy, Taylor ha rivelato il titolo del suo nuovo disco: The Tortured Poets Department, in uscita il 19 aprile.

Per quanto riguarda la tracklist dell’album, invece, è stata annunciata da Taylor mediante un post IG nel quale ha mostrato anche la back cover.

L’undicesimo disco in studio della popstar conterrà ben 16 canzoni e alcune versioni speciali, inoltre, conterranno una canzone bonus intitolata The Manuscript.

Anche i titoli delle canzoni, come del resto quello dell’album, ci fanno intuire che questo potrebbe davvero essere un break-up album rispetto ai precedenti progetti.

Grazie alla tracklist abbiamo anche scoperto che nel nuovo lavoro di Taylor Swift ci saranno due interessanti collaborazioni: Post Malone per il brano Fortnight e Florence + the Machine per la canzone Florida!!!.

