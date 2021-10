Gaia Gozzi – Pomeriggio: audio, testo e significato della canzone

Gaia ha pubblicato Pomeriggio, uno dei brani dal suo nuovo disco, Alma, rilasciato oggi venerdì 29 ottobre.

ALMA si compone di 15 tracce dove c’è tutto il tropicalismo di Gaia, il suo pop contemporaneo, la sua freschezza e la sua libertà di scelta nell’utilizzare l’italiano e il portoghese nello stesso modo, nella scrittura, nelle parole, nel canto. Pomeriggio è una canzone molto sensuale, anche nel testo, ispirata dalle contaminazioni musicali oltreoceano e soprattutto dalla scena brasiliana. Un linguaggio esplicito, chiaro e conciso, che non si piega alle pressioni sociali che impongono un modo politicamente corretto di esprimersi. Gaia racconta gli attimi del pomeriggio, di quelle rare volte in cui c’è il tempo per fare l’amore, così rare che quando accadono dimostrano di valerne davvero la pena: “come di pomeriggio quando giro gli occhi e vedo il paradiso”. In un modo personale e unico, il brano nasconde l’evoluzione di crescita e consapevolezza dell’artista, che mostra entrambi i suoi lati: quello più sexy e femminile e quello più maschile, alternando una vocalità più forte in quello che sembra un featuring con una parte di sé che non deve essere necessariamente la “brava ragazza” che appare agli occhi di tutti.

Audio Pomeriggio di Gaia

Testo Pomeriggio di Gaia

Tutto il mondo a volte si riduce in una stanza

A volte il mare diventa te

E il cielo passa da un filo di luce sulla faccia

Quando mi basta quello che c’è

Ma voglio restare due ore a parlare

Le parole sono mani che fai scivolare

Ti passo un bicchiere, ti toglie la sete

Di questo piacere, che sa di me e te

Stesa su un tappeto, se ti guardo mi rivedo

Poi dire che tanto alla fine

Forse l’unico segreto è fermare un momento felice

Ti so sentire

Perché l’amore è una voglia (Di niente)

Niente da chiedere ora (Ora che)

Che la tua anima suona (Come me)

Come il pomeriggio, come il tempo c’è

La tua pelle mi copre (Tutta e)

Non vuole mai fare ombra (Su di me)

Ora che suona e mi tocca (Come te)

Come di pomeriggio quando giri gli occhi

E vedi il paradiso

Sou sua bebê, se tá com cara de gringa

Sangue brasileiro, aprecia a lista

Sei que a adrenalina, tem gosto de vida

Mas nunca se esqueça que a escolha foi minha

Sei mexer meu corpo porque conheço quem sou

Minha pele brilha tanto quanto o pôr do sol

Você pode admirar até a situação

Muda de intenção

Stesa su un tappeto, se ti guardo mi rivedo

Poi dire che tanto alla fine

Forse l’unico segreto è fermare un momento felice

Ti so sentire

Perché l’amore è una voglia (Di niente)

Niente da chiedere ora (Ora che)

Che la tua anima suona (Come me)

Come il pomeriggio, come il tempo c’è

La tua pelle mi copre (Tutta e)

Non vuole mai fare ombra (Su di me)

Ora che suona e mi tocca (Come te)

Come di pomeriggio quando giri gli occhi

E vedi il paradiso

Procure em você, a resposta vai aparecer

Procure em você, a resposta vai aparecer

Procure em você, a resposta vai aparecer

Procure em você, a resposta vai aparecer

Come di pomeriggio quando giri gli occhi

E vedi il paradiso