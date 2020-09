Power Hits Estate 2020: chi ha vinto? Ecco la lista dei vincitori

Si sono conclusi da pochi minuti all’Arena di Verona i Power Hits Estate 2020. Come vi avevamo raccontato qui su Ginger Generation, stiamo parlando del grande evento di RTL 102.5 che ha premiato i tormentoni più belli dell’estate 2020.

Questa, neanche a dirlo, è stata un’estate molto diversa rispetto alle altre. Eppure gli artisti italiani e internazionali, come vi avevamo raccontato nel nostro podcast, ci hanno regalato in ogni caso tantissime hit!

Podcast -Tormentoni estate 2020, Rain On Me di Lady Gaga e Ariana Grande e trailer di Tredici 4

Sul palco dell'Arena di Verona si sono susseguiti nel corso della serata tantissimi dei nostri artisti preferiti! Fra gli ospiti di Power Hits Estate 2020 troviamo Irama, Alessandra Amoroso e Boomdabash, Elodie, Mahmood, Tommaso Paradiso, Gaia, Fedez, Ghali e molti altri ancora!







Gaia, Ghali e Fedez, tra le altre cose, hanno voluto rendere omaggio a Willy Monteiro, il giovane brutalmente ucciso dai due fratelli Bianchi pochi giorni fa. Cliccando qui potete recuperare il video del loro omaggio!

Qui sotto trovate la lista completa dei vincitori di Power Hits Estate 2020.

Premio History per i 25 anni de La mia storia tra le dita a Gianluca Grignani







Premio RTL 102.5 Power Hits 2020 FIMI – Karaoke dei Boomdabash e Alessandra Amroroso

Power HitStory- Gianna Nannini, Tiziano Ferro, Zucchero, Biagio Antonacci

RTL 102.5 Power Hits Estate 2020 – #PMI per il singolo indipendente più suonato dalle radio -I’m on my way di Bob Sinclar

Premio Top Album – Marracash per Persona

Premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2020 SIAE – Karaoke dei Boomdabash e Alessandra Amroroso

VINCITORE P0WER HITS ESTATE 2020 TORMENT0NE ESTATE 2020 – Karaoke dei Boomdabash e Alessandra Amroroso

Vi ricordiamo che dal 28 agosto è disponibile in 3 CD e digitale la compilation firmata RTL 102.5 del “Power Hits Estate” con tutte le canzoni dell’estate.





Le canzoni premiate sono frutto della classifica delle prime 50 canzoni suonate alla radio nata dalla collaborazione tra RTL 102.5 e EarOne. Come ogni anno la classifica è stata stilata ponderando il dato dell’airplay fornito da EarOne e il voto degli ascoltatori, che hanno espresso la propria preferenza tramite il sito rtl.it.