,Se avete seguito le recenti news, una polemica si è abbattuta sullo show Saved By The Bell che ha scherzato in una puntata sul trapianto di rene di Selena Gomez. Battute di cattivo gusto che non sono piaciute ai fan delle cantante di Boyfriend tanto da convincere la produzione a scusarsi su quanto accaduto e a fare una donazione per la ricerca sul Lupus.

A cinguettare qualcosa in merito ci ha pensato anche Francia Raisa che, come ricorderete, aveva donato il rene a Selena quando la cantante fu costretta a operarsi per le conseguenze del Lupus.

Accettiamo le scuse ma non dimentichiamoci di tutti i donatori che possono essersi sentiti offesi e non considerati da quanto viene detto nella serie. Da donatrice di rene voglio mostrare il mio amore e supporto e farvi sapere che non siete soli. Siete visti. Siete apprezzati. Siete così coraggiosi e il vostro atto di amore incondizionato è visto e apprezzati





Mentre Selena non si è espressa in merito a queste battute di cattivo gusto Francia non ha esitato a far valere la sua voce, non soltanto per chi ha subito un trapianto ma anche per i donatori.

La produzione si è così scusata dopo il polverone che si è sollevato:

Ci scusiamo. Non è mai stata nostra intenzione di parlar male della salute di Selena. Siamo stati a contatto con il suo team e faremo una donazione alla sua associazione per la ricerca sul Lupus.

Scuse accettate? Nonostante il bel gesto per i fan una cosa simile è inammissibile, soprattutto che nel 2020 si scherzi per qualcosa del genere, dato che Sel ha anche rischiato la vita durante il trapianto, come lei stessa aveva raccontato in un’intervista.