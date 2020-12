Canzoni Festival di Sanremo 2021: i big e i titoli dei brani

Annunciati tutti i big e i titoli delle canzoni di Sanremo 2021 durante la finale di Sanremo Giovani 2020, andato in onda in questa sera, 17 dicembre, su Rai 1.

Come anticipato da Amadeus, il prossimo sarà il Festival della rinascita e della speranza dopo un 2020, a dire poco terribile, che tutto il mondo ha vissuto. Il Festival di Sanremo, a causa dell’emergenza Covid, è infatti stato spostato di un mese.

Di norma, la kermesse si tiene al Teatro Ariston in febbraio ma è ovvio che le attuali condizioni sanitarie non permettevano l’organizzazione di un evento “classico”.

A scegliere i nomi dei BIG in gara (26 sono tantissimi, sarà un festival che andrà avanti fino a tarda notte!) è per il secondo anno consecutivo Amadeus. Quest’ultimo è il direttore artistico e il conduttore per la seconda edizione di fila, dopo quella fortunatissima del 2020 che ha visto trionfare Diodato con Fai Rumore.

Il Festival di Sanremo 2021, vi ricordiamo, dovrebbe tenersi all’Ariston dal 2 al 6 marzo prossimi. Ad affiancare in questo importante percorso per il secondo anno di fila ci sarà il grandissimo Fiorello. Il comico, speaker e presentatore sarà la spalla comica dell’amico storico “Ama” e di sicuro ci regalerà grasse risate. Abbiamo davvero un bisogno disperato di spensieratezza!