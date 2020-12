Kombat pop è il titolo della canzone che Lo Stato Sociale presenterà in gara al Festival di Sanremo 2021! Il titolo del brano è stato annunciato pochissimi minuti fa in diretta su Rai Uno dall’artista in occasione della finale di Sanremo Giovani!

Come anticipato da Amadeus, questo sarà il Festival della rinascita e della speranza dopo il 2020, a dire poco terribile, che tutto il mondo ha vissuto.

Kombat pop di Lo Stato Sociale: ecco quando la potremo ascoltare all’Ariston

Kombat Pop di Lo Stato Sociale avremo l’occasione di sentirla per la prima volta sul palco dell’Arison a marzo 2021. Il Festival di Sanremo, a causa dell’emergenza Covid, è infatti spostato di un mese. Di norma, la kermesse si tiene al Teatro Ariston in febbraio ma è ovvio che le attuali condizioni sanitarie non permettevano l’organizzazione di un evento “classico”.



Il titolo del brano lo abbiamo scoperto insieme a quello degli altri 25 in gara in prima serata su Rai Uno. Nel corso della trasmissione Sanremo Giovani, inoltre, i telespettatori hanno conosciuto i nomi degli 8 concorrenti delle Nuove Proposte di Sanremo 2021.

Quest’ultimo gruppo di 8 talenti emergenti è formato da 6 componenti vincitori del concorso AmaSanremo, mentre gli ultimi due nomi li ha forniti Area Sanremo.

A scegliere i nomi dei BIG in gara (26 sono tantissimi, sarà un festival che andrà avanti fino a tarda notte!) è per il secondo anno consecutivo Amadeus. Quest’ultimo è il direttore artistico e il conduttore per la seconda edizione di fila, dopo quella fortunatissima del 2019 dove vinse Diodato con Fai Rumore.

Il Festival di Sanremo 2021, vi ricordiamo, si terrà all’Ariston dal 2 al 6 marzo prossimi. Ad affiancare in questo importante percorso per il secondo anno di fila ci sarà il grandissimo Fiorello. Il comico, speaker e presentatore sarà la spalla comica dell’amico storico “Ama” e di sicuro ci regalerà grasse risate. Abbiamo davvero un bisogno disperato di spensieratezza!