Fedez x Hot Wheels – la nuova collaborazione del rapper: ecco i prodotti!

Dalla sua Tana del boomber il marito di Chiara Ferragni ha presentato la sua nuova collaborazione: Fedez x Hot Wheels.

È proprio grazie ad una sfida Hot Wheels che Fedez diventa il volto di questa collaborazione: l’artista infatti è stato invitato da Hot Wheels a costruire la pista più pazzesca di sempre, utilizzando tutta la linea Track Builder. Un incontro fuori dagli schemi quello fra Hot Wheels e Fedez che ha accettato l’adrenalinica sfida. Negli studi di Muschio Selvaggio ha dato prova di creatività, ingegno e tecnica realizzando una pista incredibile dalle acrobazie mozzafiato! Solo dopo aver completato la “costruzione” della pista Fedez si potrà godere il premio: un delizioso piatto di spaghetti al pomodoro.

Guarda il video di presentazione di Fedez x Hot Wheels:

Tema centrale di entrambe le capsule collection è l’italianità e in particolar modo uno dei motivi principali per cui l’Italia è famosa nel mondo: la pasta. Il logo Hot Wheels è stato così rivisitato da Fedez, attraverso le illustrazioni di Claudio Azzolini: la fiamma iconica di Hot Wheels diventa un invitante piatto di spaghetti con polpette che prende vita da un modellino Hot Wheels, il tutto in stile cartoon.

Per omaggiare Fedez, che ha voluto accettare con entusiasmo la sfida, Hot Wheels ha realizzato per lui 3 OOAK Die-cast Hot Wheels (3 macchinine in edizione unica) sulle cui carrozzerie rivivono il mood e il tema delle capsule.

Hot Wheels, Fedez e Original Marines, inoltre, uniscono le loro forze anche per una sfida che nasce dal cuore: nel mese di settembre, mese dell’uscita delle due capsule collection, devolveranno in beneficienza parte del ricavato della vendita dei giocattoli Hot Wheels Track Builder e delle due capsule collection adulto e bambino*. Il ricavato andrà all’Associazione OBM dell’Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi di Milano per ridecorare a tema Hot Wheels l’area gioco per i piccoli pazienti ricoverati.

“Nella mia carriera ho sempre vissuto le sfide come un momento di crescita e penso che questo sia una cosa che si dovrebbe imparare fin da bambini, anche grazie a giochi come quelli proposti da HotWheels, che richiedono ingegno e perseveranza. Sono felice di collaborare a questa collezione, non solo perché appassionato di veicoli, ma anche per la finalità benefica a favore dei più piccoli dell’intera operazione”. – ha dichiarato Fedez.

Dove comprare la collezione Fedez x Hot Wheels:

Il logo Hot Wheels rivisitato da Fedez diventa così protagonista di Spaghetti Race, una capsule collection adult composta da due felpe, due t-shirt e due jumpsuit pants in cotone 100% e con vestibilità oversize, tutti i capi sono con stampa serigrafica e logo Hot Wheels ricamato. La capsule è in vendita, dal 9 settembre sino ad esaurimento scorte, per un periodo limitato, sul sito ufficiale.

Capsule Collection Kids – Original Marines

Super contemporanea la prima collaborazione della stagione FW 21/22 che vede entrare nella scuderia HotWheels un pilota d’eccezione: FEDEZ. Capi dalla vestibilità comoda, felpa girocollo, felpa zip con cappuccio e pantalone in felpa garzata,t-shirt in jersey 100% cotone, per garantire il massimo comfort sia nei momenti di gioco sia nelle varie attività della giornata.

La gamma colori strizza l’occhio al mondo dei grandi con il nero ed il grigio intervallati dal bianco, ottime basi per far risaltare al massimo la serie di grafiche vivacissime frutto di questa collaborazione, in cui una HotWheels verde sgargiante sfreccia a tutta velocità su una pista di Spaghetti Meatballs. La capsule collection sarà in vendita presso tutti gli store Original Marines e sul sito ufficiale.