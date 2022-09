The Land of Dreams: tutto quello che c’è da sapere sul film

The Land of Dreams, il film d’esordio di Nicola Abbatangelo, ci porta nella New York degli anni ’20 per raccontarci una storia che parla di musica, di sogni e ovviamente d’amore. Il film sarà presentato come Evento Speciale ad Alice nella Città – Sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma.

The Land of Dreams quando esce

Il film è una produzione Lotus Production, una società Leone Film Group, con Rai Cinema, in associazione con 3 Marys Entertainment, prodotto da Marco Belardi, e uscirà nelle sale il 10 novembre distribuito da 01 Distribution.

The Land of Dreams il cast del film

Diretto da Nicola Abbatangelo, il film è una storia d’amore ambientata nella New York anni ’20 tra musica e sogni, con protagonisti Caterina Shulha e George Blagden (Les Misérables di Tom Hooper, Vikings, Versailles) insieme a un ricco cast tra cui Paolo Calabresi, Marina Rocco, Ryan Reid, Nathan Amzi, Carla Signoris, Stefano Fresi ed Edoardo Pesce.

The Land of Dreams di che parla

New York, 1922. Eva è una giovane immigrata italiana che lavora come lavapiatti nelle cucine del noto locale Choo Choo Train e che ha rinunciato al suo sogno più grande: diventare una cantante. Oggetto del desiderio di un boss mafioso, s’innamora dell’affascinante pianista Armie, reduce della Grande Guerra, che vive recluso nella sua casa insieme al fratello e che nasconde un potere molto speciale: viaggiare all’interno dei sogni…

Eva e Armie scopriranno insieme che realtà e sogno possono mischiarsi e diventare la ricetta della felicità.

Vi potrebbe interessare anche:

Bones and All: trailer, cast e trama del film con Timothée Chalamet

After 4 – Secondo Hero Fiennes Tiffin e Josephine Langford l’amore degli Hessa basterà?

L’uomo sulla strada: tutto sul film con Lorenzo Richelmy e Aurora Giovinazzo

My Soul Summer: tutto sul film d’esordio di Casadilego

Corpo Libero: tutto quello che c’è da sapere sulla serie Paramount+

After 4 – Secondo Hero Fiennes Tiffin e Josephine Langford l’amore degli Hessa basterà?