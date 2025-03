Eurovision 2025: video e testo di New Day Will Rise di Yuval Raphael (Israele)

New Day Will Rise di Yuval Raphael rappresenterà Israele all’Eurovision Song Contest 2025 che si tiene a Basilea, in Svizzera, dal 13 al 17 maggio.

È una ballata con testi in inglese, francese ed ebraico. Yuval Raphael è sopravvissuta ai terribili eventi del 7 ottobre 2023 e poi ha vinto la selezione degli artisti israeliani per rappresentare il paese all’ESC.

Il video ufficiale di Israele per Eurovision 2025

Testo di New Day Will Rise di Yuval Raphael

And even if you say goodbye, you’ll never go away

You are the rainbow in my sky, my colors in the grey

My only wish upon a star, sunshine in the day

The only song that my piano ever plays

And even if you say goodbye, you’ll always be around

To lift me up and take me high, keep my feet close to the ground

Are you proud of me tonight? Dreams are comin’ true

I choose the light, nothin’ to lose if I lose you

New day will rise, life will go on

Everyone cries, don’t cry alone

Darkness will fade, all the pain will go by

But wе will stay, even if you say goodbye

Et mêmе si tu dis adieu, tu ne partiras jamais

T’es l’arc-en-ciel de mon ciel bleu, mes couleurs dans le gris

Et mon seul souhait sous un ciel d’art, un rayon dans ma journée

La seule chanson que mon piano peut jouer

New day will rise, life will go on

Everyone cries, don’t cry alone

Darkness will fade, all the pain will go by

But we will stay, even if you say

New day will rise, life will go on

Everyone cries, don’t cry alone

Darkness will fade, all the pain will go by

But you will stay, love of my life

מים רבים לא יכבו

את האהבה ונהרות, לא ישטפוה

New day will rise

Everyone cries, don’t cry alone

Darkness will fade, all the pain will go by

But we will stay

Even if you say goodbye

A new day will rise

New day will rise

Traduzione

E anche se dici addio, non te ne andrai mai

Sei l’arcobaleno nel mio cielo, i miei colori nel grigio

Il mio unico desiderio su una stella, il sole nel giorno

L’unica canzone che il mio pianoforte suona

E anche se dici addio, sarai sempre qui

Per sollevarmi e portarmi in alto, per tenere i miei piedi vicini al terreno

Sei orgoglioso di me stasera? I sogni si stanno avverando

Scelgo la luce, niente da perdere se ti perdo

Un nuovo giorno sorgerà, la vita andrà avanti

Tutti piangono, non piangere da solo

L’oscurità svanirà, tutto il dolore passerà

Ma noi resteremo, anche se dici addio

E anche se tu dici addio, tu non partirai mai

Hai l’arco nel cielo del mio cielo blu, i miei colori nel grigio

E il mio solo sogno sotto un cielo d’arte, un raggio nel mio giorno

L’unica canzone che il mio piano può suonare

Un nuovo giorno sorgerà, la vita andrà avanti

Tutti piangono, non piangere da solo

L’oscurità svanirà, tutto il dolore passerà

Ma noi resteremo, anche se dici

Un nuovo giorno sorgerà, la vita andrà avanti

Tutti piangono, non piangere solo

L’oscurità svanirà, tutto il dolore passerà

Ma tu resterai, amore della mia vita

Lo so, lo so, lo so

L’amore e i fiumi non lo laveranno via.

Il nuovo giorno sorgerà

Tutti piangono, non piangere da soli

L’oscurità svanirà, tutto il dolore passerà

Ma resteremo

Anche se dici addio

Un nuovo giorno sorgerà

Il nuovo giorno sorgerà

