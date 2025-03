Eurovision 2025: video e testo di Asteromata di Klavdia (Grecia)

Asteromata è il titolo della canzone che la cantante greca Klavdia (Klaudia Papadopoulou) porta per la Grecia all’Eurovision Song Contest 2025, che si tiene a Basilea, in Svizzera dal 13 al 17 maggio.

In un’intervista l’artista di origini pontiche, ha spiegato che la canzone intende onorare coloro che sono costretti ad abbandonare la loro patria e trasmettere un messaggio di speranza e resilienza.



Il video ufficiale della Grecia per Eurovision 2025

Testo di Asteromata di Klavdia

Αστέρι μου

Αστέρι μου

Γλυκιά μου μάνα μην μου κλαις

Μαύρα και αν σου φορούνε

Το ξέθωρο το σώμα μου

Φλόγες δεν το νικούνε

Τα χελιδόνια της φωτιάς

Θάλασσες και αν περνούνε

Του ριζωμού τα χώματα

Ποτέ δεν λησμονούνε

Αστερομάτα μου μικρή

Γύρε να σε φιλήσω

Στα άγια σου τα δάκρυα

Τα χείλη μου να σβήσω

Αστερομάτα μου μικρή

Γύρε μου να σε πιάσω

Τα ξεχασμένα μου φτερά

Στερνά να ξαποστάσω

Αχ αστέρι μου, τζιβαέρι μου

Γλυκιά μου μάνα μην μου κλαις

Καράβι είναι η ζωή μου

Που ψάχνει για τον γυρισμό

Αγέρα το πανί μου

Αστερομάτα μου μικρή

Γύρε μου να σε πιάσω

Τα ξεχασμένα μου φτερά

Στερνά να ξαποστάσω

Αχ αστέρι μου, τζιβαέρι μου

Αχ αστέρι μου, τζιβαέρι μου

Αστέρι μου

Traduzione

La mia stella

La mia stella

Dolce madre mia, non piangere per me.

Anche se per te vestono di nero

Il mio corpo sbiadito

Le fiamme non possono sconfiggerlo.

Il fuoco inghiotte

Anche se i mari passano

Il terreno della radice

Non dimenticano mai.

I miei piccoli occhi stellati

Torna così posso baciarti.

Alle tue sante lacrime

Per cancellare le mie labbra

I miei piccoli occhi stellati

Torna indietro così posso prenderti.

Le mie ali dimenticate

Sono stanca di riposare.

Oh mia stella, mia cara

Dolce madre mia, non piangere per me.

La mia vita è una nave

Chi cerca il ritorno

Ho rotto la vela.

I miei piccoli occhi stellati

Torna indietro così posso prenderti.

Le mie ali dimenticate

Sono stanca di riposare.

Oh mia stella, mia cara

Oh mia stella, mia cara

La mia stella

