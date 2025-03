Eurovision 2025: video e testo di Maman di Louane (Francia)

Maman è il titolo della canzone che la cantante, attrice e doppiatrice francese Louane porta per la Francia all’Eurovision Song Contest 2025, che si tiene a Basilea, in Svizzera dal 13 al 17 maggio.

Maman è stato registrato in francese ed è stato esibito per la prima volta dal vivo il 15 marzo 2025 durante l’intervallo della partita rugby Francia-Scozia che si è tenuto allo Stade de France di Parigi.

Il video ufficiale della Francia per Eurovision 2025

Testo di Maman Louane

Y a plus d’amants

Y a plus de lits

Finalement, tu vois

J’ai construit ma vie

Et le vide est grand

Les questions aussi

Toi, tu vas comment ?

Est-c’que tu vois tout ici ?

Et j’ai bien changé

J’ai bien grandi

De toi, j’ai gardé

Tout ce qui fait qui je suis

Je vais mieux, je sais où je vais

J’ai arrêté d’compter les années

Et si j’ai voulu arrêter le temps

Maintenant, c’est moi qu’elle appelle « maman »

Maman, maman, maman

J’ai trouvé l’amour

Indélébile

Tu sais, le vrai « toujours »

Même quand le temps file

Quand il me tient la main

J’ai plus peur de rien

Et ça m’fait comme avant

Quand toi, tu m’tenais la main

Je vais mieux, je sais où je vais

J’ai arrêté d’compter les années

Et si j’ai voulu arrêter le temps

Maintenant, c’est moi qu’elle appelle « maman »

Maman, maman, maman

Maman, maman, maman

Je vais mieux, je sais où je vais

J’ai arrêté d’compter les années

Et si j’ai voulu arrêter le temps

Maintenant, c’est moi qu’elle appelle

Maman, maman, maman

Maman, maman

Si j’ai voulu arrêter le temps

Maintenant, c’est moi qu’elle appelle

Maman

Traduzione

Non ci sono più amanti

Non ci sono più letti

Alla fine vedi

Ho costruito la mia vita

E il vuoto è grande

Domande anche

Come stai?

Vedete tutto qui?

E sono cambiata molto

Sono cresciuta bene

Da te, ho tenuto

Tutto ciò che mi rende ciò che sono

Sto meglio, so dove sto andando

Ho smesso di contare gli anni

E se volessi fermare il tempo

Adesso mi chiama “mamma”

Mamma, mamma, mamma

Ho trovato l’amore

Indelebile

Sai, il vero “sempre”

Anche quando il tempo vola

Quando mi tiene la mano

Non ho più paura di niente

E mi fa sentire come prima

Quando mi hai tenuto la mano

Sto meglio, so dove sto andando

Ho smesso di contare gli anni

E se volessi fermare il tempo

Adesso mi chiama “mamma”

Mamma, mamma, mamma

Mamma, mamma, mamma

Sto meglio, so dove sto andando

Ho smesso di contare gli anni

E se volessi fermare il tempo

Adesso mi sta chiamando

Mamma, mamma, mamma

Mamma, mamma

Se volessi fermare il tempo

Adesso mi sta chiamando

Mamma

