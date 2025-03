Eurovision 2025: video e testo di Voyage di Zoë Më (Svizzera)

Voyage è il titolo della canzone che la cantante svizzera Zoë Më (Zoë Alina Kressler) porta per la Francia all’Eurovision Song Contest 2025, che si tiene a Basilea, in Svizzera dal 13 al 17 maggio.

Nata a Basilea da genitori svizzeri nel 2000, Zoë ha vissuto in Germania fino al 2009, quando la sua famiglia è tornata in Svizzera stabilendosi a Friburgo. Ha iniziato a scrivere le prime canzoni all’età di dieci anni, unendo il pop tedesco e la chanson francese, essendo cresciuta in un ambiente bilingue.

Il video ufficiale della Svizzera per Eurovision 2025

Testo di Voyage di Zoë Më

Mes yeux candides découvrent le monde

D’une façon naïve à faire confondre

Les démons de la nuit

Mmh, mmh

Tu me balances des mots qui m’étouffent

Quoi qu’il advienne je me couche

Près de toi ce soir

Mmh, mmh

Tu comprendras un jour

Que les fleurs sont plus belles

Quand tu les arroses

Tu m’as coupé

Tellement de fois

Si tu veux je pars

Avec toi pour faire un voyage

Faire un voyage, voyage

Faire un voyage avec toi

Laisse-moi t’aimer même si tu m’aimes pas

Je vais me noyer dans tes larmes

Je vais partager ton vague à l’âme

Tu me bouffes avec ton regard

Quoi qu’il advienne je ne cesserai jamais

De chanter pour toi

Tu comprendras un jour

Que les fleurs sont plus belles

Quand tu les arroses

Tu m’as coupé

Tellement de fois

Si tu veux je pars

Avec toi pour faire un voyage

Faire un voyage, voyage

Faire un voyage avec toi

Faire un, faire un voyage

Faire un, faire un voyage

Faire un, faire un voyage

Avec moi

Faire un, faire un voyage

Faire un, faire un voyage

Faire un, faire un voyage

Avec moi, avec moi

Si tu veux je parѕ

Avec toi pour faire un voyage

Faire un voyage, voyage

Faire un voyage аvec toi

Traduzione

I miei occhi candidi scoprono il mondo

In modo ingenuo per confondere

I demoni della notte

Mmmh, mmh

Mi lanci parole che mi soffocano

Qualunque cosa accada, io vado a letto

Vicino a te stasera

Mmmh, mmh

Un giorno capirai

Che i fiori siano più belli

Quando li innaffi

Mi hai tagliato fuori

Tante volte

Se vuoi me ne vado

Con te per fare un viaggio

Fai un viaggio, viaggia

Fai un viaggio con te

Lasciami amarti anche se non mi ami

Annegherò nelle tue lacrime

Condividerò il tuo sentimento di tristezza

Mi mangi con il tuo sguardo

Qualunque cosa accada non mi fermerò mai

Per cantare per te

Un giorno capirai

Che i fiori siano più belli

Quando li innaffi

Mi hai tagliato fuori

Tante volte

Se vuoi me ne vado

Con te per fare un viaggio

Fai un viaggio, viaggia

Fai un viaggio con te

Prendere un, fare un viaggio

Prendere un, fare un viaggio

Prendere un, fare un viaggio

Con me

Prendere un, fare un viaggio

Prendere un, fare un viaggio

Prendere un, fare un viaggio

Con me, con me

Se vuoi me ne vado

Con te per fare un viaggio

Fai un viaggio, viaggia

Fai un viaggio con te

Cosa ne pensate di Voyage di Zoë Më?