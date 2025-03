Eurovision 2025: video e testo di C’est la Vie di Claude (Paesi Bassi)

C’est la Vie è è la canzone che il cantante olandese Claude porta per i Paesi Bassi all’Eurovision Song Contest 2025, che si tiene a Basilea, in Svizzera dall’11 al 17 maggio.

Di carattere autobiografico, l’artista ha descritto la canzone (dal testo bilingue, scritto in inglese e francese) come un tributo a un genitore, in particolare a sua madre.

Testo di C’est La Vie di Claude

“C’est la vie”, she sang to me

Je me rappelle, j’étais petit

Oh, I was just a little boy, but I remember

La mélodie, la mélodie

C’est comme ci, c’est comme ça, c’est en haut et en bas

It goes up, it goes down, and around, and around

Qué será, oui, será, me voici, me voilà

Chantez un, deux, trois

C’est la-la-la-la-la vie

C’est la-la-la-la-la vie

Oui, c’est la-la-la-la-la, la-la-la-la, la-la-la-la vie

C’est la vie, et quel miracle

Sometimes in love, sometimes misérable

And I still hear my mama’s voice inside of me

La mélodie, la mélodie

C’est comme ci, c’est comme ça, c’est en haut et en bas

It goes up, it goes down, and around, and around

Qué será, oui, será, me voici, me voilà

Chantez un, deux, trois

C’est la-la-la-la-la vie

C’est la-la-la-la-la vie

Oui, c’est la-la-la-la-la, la-la-la-la, la-la-la-la vie

Oui, c’est la-la-la-la-la vie

Oui, c’est la-la-la-la-la vie

C’est la-la-la-la-la, la-la-la-la, la-la-la-la vie

Oh, c’est la vie, la vie en rose

La vie en noir, oh, this rollercoaster

And I will sing until it’s over

It goes la, la-la, la-la (La, la-la, la-la)

C’est comme ci, ce comme ça, c’est un haut et en bas

It goes up, it goes down, and around, and around

Qué será, oui, será, écoute-moi, oh maman

Chantez un, deux, trois

C’est la vie

Traduzione

“Questa è la vita”, mi cantava

Mi ricordo, ero piccolo

Oh, ero solo un ragazzino, ma ricordo

La melodia, la melodia

È così, è così, è su e giù

Sale, scende, gira intorno, gira intorno

Cosa sarà, sì, sarà, eccomi, eccomi

Canta uno, due, tre

È una vita da sballo

È una vita da sballo

Sì, è la-la-la-la-la, la-la-la-la, la-la-la-la vita

Questa è la vita, e che miracolo

A volte innamorato, a volte infelice

E sento ancora la voce di mia madre dentro di me

La melodia, la melodia

È così, è così, è su e giù

Sale, scende, gira intorno, gira intorno

Cosa sarà, sì, sarà, eccomi, eccomi

Canta uno, due, tre

È una vita da sballo

È una vita da sballo

Sì, è la-la-la-la-la, la-la-la-la, la-la-la-la vita

Sì, è una vita da sballo

Sì, è una vita da sballo

È la-la-la-la-la, la-la-la-la, la-la-la-la vita

Oh, questa è la vita, la vita in rosa

La vita in nero, oh, queste montagne russe

E canterò finché non sarà finita

Fa la, la-la, la-la (La, la-la, la-la)

È così, questo è così, è un saliscendi

Sale, scende, gira intorno, gira intorno

Cosa sarà, sì, sarà, ascoltami, oh mamma

Canta uno, due, tre

Questa è la vita

