Eurovision 2025: video e testo di GAJA di Justyna Steczkowska (Polonia)

GAJA di Justyna Steczkowska è il brano che rappresenta la Polonia all’Eurovision Song Contest 2025. Acclamata come “la sciamana della scena musicale polacca”, Justyna è un’artista che si è già fatta un nome come cantante, violinista, compositrice, cantautrice, attrice e infine come fotografa.

Steczkowska è stata seduta sulla sedia della giuria di The Voice of Poland, dove si è guadagnata il soprannome di “Signora Professoressa”! L’artista ha vinto numerosi riconoscimenti e premi musicali.

Il video ufficiale della Polonia a Eurovision 2025

Testo di GAJA di Justyna Steczkowska

They call me Gaia

Ranisz moje serce Ty

Który moją miłość masz za nic

Naznaczyłeś sobą mnie

Obudziłeś samotności krzyk

Moje imię Gaja

Jestem Bogiem

Siłą

Moją matką miłość

Kiedy płaczę

To we łzach tonie świat

Tulę w swych ramionach zaginiony czas

GAJA

JA GAJA

CZAS

JA GAJA

Jestem stwórcą twego Ja

Duszy zgubą

Twoim ocaleniem

W krwioobiegu płynie czas

Święta woda zmywa przeznaczenie

They call me Gaia

I’m the love

I’m the life of all imagined

The world drowns as it watches me cry

I’ll be holding it close in my arms

Moje imię Gaja

TIME

CZAS

Zargo

Raga

Urra

Gara

Jarga

Jarun

Era

Czarodoro

Czas

MOJE IMIĘ GAJA

Traduzione

Mi chiamano Gaia

Mi stai ferendo il cuore

A chi non importa niente del mio amore?

Mi hai segnato con te stesso

Hai svegliato il grido della solitudine

Mi chiamo Gaia

Io sono Dio

Forza

Mia madre è amore

Quando piango

Il mondo sta annegando nelle lacrime

Tengo tra le mie braccia il tempo perduto

GAIA

Io GAIA

TEMPO

Io GAIA

Io sono il creatore del tuo Sé

La rovina dell’anima

La tua salvezza

Il tempo scorre nel flusso sanguigno

L’acqua santa lava via il destino

Mi chiamano Gaia

Io sono l’amore

Sono la vita di tutti gli immaginati

Il mondo annega mentre mi guarda piangere

Lo terrò stretto tra le mie braccia

Mi chiamo Gaia

TEMPO

TEMPO

Zargo

Raga

Urra

Gara

Giara

Giara

Era

Czarodoro

Tempo

MI CHIAMO GAIA

Cosa ne pensate di GAJA di Justyna Steczkowska?