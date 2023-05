Eurovision 2023: video, testo e traduzione di Unicorn di Noa Kirel (Israele)

Noa Kirel rappresenta Israele all’Eurovision Song Contest 2023 con il suo brano in inglese ed ebraico Unicorn.

La cantante si esibisce per la prima volta durante la prima semifinale il 9 maggio, in onda su Rai 2 e in streaming su Rai Play.

Il video ufficiale di Unicorn di Noa Kirel (Israele)

Il testo di Unicorn di Noa Kirel (Israele) a Eurovision 2023

Hey, you don’t like the way I’m talking

Hey, so you stand there keep on call me names

No, I’m not your enemy so

If you’re gonna do it, don’t do it

Hey, do you wanna check my DNA?

Older stories, time to go away

And believe in fairytales oh

If you’re gonna do it…

I’m gonna stand here like a unicorn

Out here on my own

I got the power of a unicorn

Don’t you ever learn?

That I won’t look back

I won’t look down

I’m going up

You better turn around

The power of a unicorn

The power of a unicorn

History caught in a loop

Don’t u wanna change it?

You know that we can, you and me

Can write a new book

Don’t u wanna change it now?

It’s gonna be

Phenomen-phenomen- phenomenal

Phenomen- phenomenal

Feminine- feminine- femininal

I’m gonna stand here like a unicorn

Out here on my own

I got the power of a unicorn

Don’t you ever learn?

That I won’t look back

I won’t look down

I’m going up

You better turn around

The power of a unicorn

The power of a unicorn

It’s gonna be

Phenomen-phenomen- phenomenal

Phenomen- phenomenal

(Hebrew):

An’lo kmo kulam (I’m not like everybody else)

Mul kol ha’olam (in front of the rest of the world)

It’s gonna be

Phenomen-phenomen- phenomenal

Phenomen- phenomenal

You can call me queen

(Hebrew):

Ein li da’awin (I’m not trying to impress)

U wanna see me dance?

U wanna see me dance?

U wanna see me dance?!

Watch me!

U-ni-corn!

U-ni-corn!

U-ni-corn!

U-ni-corn!

I’m standing like a…

Traduzione

Ehi, non ti piace il modo in cui parlo

Ehi, quindi stai lì, continua a chiamarmi per nome

No, non sono il tuo nemico quindi

Se hai intenzione di farlo, non farlo

Ehi, vuoi controllare il mio DNA?

Storie più vecchie, è ora di andare via

E credi nelle favole oh

Se hai intenzione di farlo…

Starò qui come un unicorno

Qui fuori da solo

Ho il potere di un unicorno

Non impari mai?

Che non guarderò indietro

Non guarderò in basso

sto salendo

Faresti meglio a voltarti

Il potere di un unicorno

Il potere di un unicorno

Storia intrappolata in un loop

Non vuoi cambiarla?

Sai che possiamo, io e te

Può scrivere un nuovo libro

Non vuoi cambiarlo ora?

Sarà

Fenomeno-fenomeno- fenomenale

Fenomeno – fenomenale

Femminile-femminile-femminile

Starò qui come un unicorno

Qui fuori da solo

Ho il potere di un unicorno

Non impari mai?

Che non guarderò indietro

Non guarderò in basso

sto salendo

Faresti meglio a voltarti

Il potere di un unicorno

Il potere di un unicorno

Sarà

Fenomeno-fenomeno- fenomenale

Fenomeno – fenomenale

(Ebraico):

An’lo kmo kulam (non sono come tutti gli altri)

Mul kol ha’olam (di fronte al resto del mondo)

Sarà

Fenomeno-fenomeno- fenomenale

Fenomeno – fenomenale

Puoi chiamarmi regina

(Ebraico):

Ein li da’awin (non sto cercando di impressionare)

Vuoi vedermi ballare?

Vuoi vedermi ballare?

Vuoi vedermi ballare?!

Guardami!

Unicorno!

Unicorno!

Unicorno!

Unicorno!

Sto in piedi come un…

