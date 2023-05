Eurovision 2023: video, testo e traduzione di Carpe diem dei Joker Out (Slovenia)

Ecco il video ufficiale, il testo e la traduzione della canzone in gara a Eurovision Song Contest 2023.

In fondo all’articolo puoi guardare anche il video della performance, durante la semifinale di giovedì 11 maggio.

Il video ufficiale del brano

Testo Carpe diem dei Joker Out (Slovenia)

Mi bomo celo noč plesali

Ljubili se in se igrali

Kot da nas jutri več ne bo

Vedno manj besed, tanek led pod nogami žge

Mi pa bežimo s prepiha

810.000 let moraš delat’ le

Da duša malo zadiha

(An ban, pet podgan)

Ti loviš, če preživiš

(Jaz ti bom vzel vse)

Ti ničesar ne dobiš

(A, a, a)

Si tega res želiš?

Igra sovraštva je za vas, hvala lepa

Ne računajte na nas

Na nas

Mi bomo celo noč plesali

Ljubili se in se igrali

Kot da nas jutri več ne bo

Ne bomo šteli ur do zore

Preskakovali bomo gore

Da nas objame nebo

Prvi dež odplaknil ves bo blišč

Da ne bi kradel magije s plesišč

Tema bo prižgala žar v očeh

Igra sovraštva je za vas, hvala lepa

Ne računajte na nas

Še bolj na glas

Mi bomo celo noč plesali

Ljubili se in se igrali

Kot da nas jutri več ne bo

Ne bomo šteli ur do zore

Preskakovali bomo gore

Sprejeli, da smo večni samo

In srečni samo, ko objema nas nebo

Vso noč do jutra smo plesali

Ljubili se in se igrali

Živeli, kot da jutri nаѕ mogoče več

Ne bo

Traduzione

Balleremo e suoneremo finché le stelle non svaniranno

Nel cielo stiamo scrivendo i nostri nomi

Non ho rimpianti, vogliamo tutto

A corto di parole, il silenzio fa male

La verità sottile come il ghiaccio

È ora di sfuggire a tutto il dramma

Stanno cercando una rissa, ogni notte

È scritto nei loro occhi

Non c’è modo di sfuggire al karma

Eeny, meeny, miny, moe

Non mi prenderai, non lo sai

Dammi ciò che mi appartiene

No, perché lo prenderò tutto

Aaa

Dovremmo riprendere il controllo

Giocheremo il nostro amore contro il tuo odio

Non contare su di noi per farti vincere oggi

Oggi

Balleremo e suoneremo finché le stelle non svaniranno

Nel cielo stiamo scrivendo i nostri nomi

Non ho rimpianti, vogliamo tutto

Non conterò le ore fino all’alba

Lasciamo un segno prima dei nostri addii

Per riempire i nostri cuori e le nostre anime

Aspettando che la pioggia se ne vada

Tutto quello che dicono i ballerini ombra

Gli occhi si illumineranno con la caduta del crepuscolo

Giocheremo il nostro amore contro il tuo odio

Non contare su di noi per farti vincere oggi Lascia che ti senta dire

Balleremo e suoneremo finché le stelle non svaniranno

Nel cielo stiamo scrivendo i nostri nomi

Non ho rimpianti, vogliamo tutto

Non conterò le ore fino all’alba

Lasciamo un segno prima dei nostri addii

Perché siamo solo completamente vivi

Questo momento nel tempo

Nessuna montagna che non possiamo scalare

Abbiamo ballato e suonato fino al sorgere del sole

Scrivere una storia usando i nostri nomi

Circa una generazione che non ha paura di cogliere l’attimo

Il video dell’esibizione dei Joker Out a Eurovision 2023