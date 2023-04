Eurovision 2023: Gabriele Corsi e Mara Maionchi sono i commentatori italiani

Gabriele Corsi e Mara Maionchi sono i commentatori italiani all’Eurovision Song Contest 2023 che vedrà partecipare Marco Mengoni con Due vite, lo stesso brano che lo ha visto vincere al Festival di Sanremo.

L’annuncio ufficiale è arrivato ieri sera, nel corso della trasmissione Stasera c’è Cattelan.

Si tratta dunque di una conferma per quanto riguarda Gabriele che lo scorso anno fu affiancato da Cristiano Malgioglio e da Carolina di Domenico.

Ecco le dichiarazioni dei due commentatori

Gabriele Corsi: “Per me è il terzo anno. L’anno scorso è stato un appuntamento bello, intenso. È molto divertente, assisti ad uno spettacolo davvero pazzesco. Sono un po’ secchione. Non ho iniziato ancora a studiare, ma studio molto. Sono tanti i fan dell’Eurovision e penso che sia una manifestazione che ha guadagnato molta visibilità. Io mi sono appassionato e le votazioni sono un momento molto figo. E poi è divertente quello che accade sul palco”.

Mara Maionchi: “Se mi preparerò? Non lo so. Non conosco gli artisti, non conosco le canzoni, però lavorerò per non fare brutta figura. Già ho problemi con l’inglese, ma mi si apre il cuore nel sapere che andrò a Liverpool, è la patria dei Beatles”.

Quando ci sarà l’Eurovision Song Contest

La manifestazione musicale è in programma a maggio alla Liverpool Arena di Liverpool (Inghilterra) e vede coinvolti cantanti provenienti da 37 paesi diversi, con la finale in onda il 13 maggio che sarà trasmessa in diretta anche su Rai 1.