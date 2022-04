Eurovision 2022: video, testo e traduzione di SloMo di Chanel

SloMo è il titolo del brano con cui Chanel gareggerà all’Eurovision Song Contest che si terrà il 10, 12 e 14 maggio al PalaOlimpico di Torino.

Nata all’Avana, Cuba, e chiamata in onore della stilista Coco Chanel da una madre che sapeva chiaramente che sua figlia appena nata era destinata a realizzare cose glamour, Chanel Terrero si è trasferita a Olesa de Montserrat in Catalogna quando aveva solo quattro anni.

Ed è stato lì in Spagna che è stata presentata per la prima volta all’Eurovision Song Contest che ha confessato di aver visto e a cui ha sognato di partecipare sin da quando era una bambina. Ora può farlo con la prima canzone che ha pubblicato come artista, SloMo.

Il video di SloMo di Chanel a Eurovision Song Contest 2022

Testo SloMo di Chanel

Llegó la mami

La reina, la dura, una Bugatti

El mundo está loco con este party

Si tengo un problema, no es monetary

Yo vuelvo loquito’ a todos los daddies

Yo siempre primera, nunca secondary

Apenas hago doom, doom

Con mi boom, boom

Y le tengo dando zoom, zoom

For my yummy

Y no se confundan

Señora’ y señore’

Yo siempre ‘toy ready

Pa’ romper cadera’, romper corazones

Solo existe una

No hay imitaciones (Na, na)

Y si aún no me creen, pues me toca mostrárselo

Take a video

Watch it slo mo, mo, mo, mo, mo

Booty hypnotic

Make you want more, more, morе, more, more

Voy a bajarlo hasta el suеlo, lo, lo, lo, lo(Yeah)

If you wish, you could do this dembow (Do this dembow)

Drives you loco (Yeah)

Take a video, watch it slo mo

Te gusta todo lo que tengo

Te endulzo la cara en jugo de mango

Se te dispara cuando la prendo

Hasta el final, yo no me detengo

Take a sip of my cola-la

Un poco salvaje na-na-na

Make it go like pa-pa-pa-pa

Like pa-pa-pa-pa-pa

Y no se confundan (Y no se confundan)

Señora’ y señore’

Yo siempre ‘toy ready (Yo siempre estoy ready)

Pa’ romper cadera’, romper corazone’

Solo existe una (Solo existe una)

No hay imitaciones (Na, na, na)

Y si aún no me creen, pues me toca mostrárselo (Oye)

Take a video

Watch it slo mo, mo, mo, mo, mo

Booty hypnotic

Make you want more, more, more, more, more

Voy a bajarlo hasta el suelo, lo, lo, lo, lo

If you wish, you could do this dembow (Do this dembow)

Drives you loco (Yeah)

Take a video

Watch it slo mo, mo, mo, mo, mo

Booty hypnotic

Make you want more, more, more, more, more

Voy a bajarlo hasta el suelo, lo, lo, lo, lo

If you wish, you could do this dembow (Do this dembow)

Drives you loco (Yeah)

Y no se confundan (Y no se confundan)

Señora’ y señore’

Yo siempre ‘toy ready (Yo siempre estoy ready)

Pa’ romper cadera’, romper corazones

Solo existe una (Solo existe una)

No hay imitaciones (Na, na, na)

Y si aún no me crees, pues me toca mostrárselo (Oye)

Take a video

Watch it slo mo, mo, mo, mo, mo

Booty hypnotic

Make you want more, more, more, more, more

Voy a bajarlo hasta el suelo, lo, lo, lo, lo

If you wish, you could do this dembow (Haz el dembow)

Drives you loco (Yeah)

Take a video

Watch it slo mo

Traduzione SloMo di Chanel

E’ arrivata la mamma

La regina, la tosta, una Bugatti

Il mondo è pazzo di questa festa

Se ho un problema, non è monetario

Divento pazza di nuovo con tutti i papà

Io sempre prima, mai seconda

A malapena realizzo il destino, il destino

Con il mio boom, boom

E lo faccio zoomare, zoomare

Per la mia gioia

E non confondetevi

Signore e signori

Ho sempre un giocattolo pronto

Per rompere l’anca, spezzare i cuori

ce n’è solo uno

Non ci sono imitazioni (Na, na)

E se ancora non mi credi, allora devo mostrartelo

Fai un video

Guardalo slo mo, mo, mo, mo, mo

bottino ipnotico

Ti fanno desiderare di più, di più, di più, di più, di più

Lo porterò a terra, lo, lo, lo, lo (Sì)

Se lo desideri, potresti fare questo dembow (Fai questo dembow)

Ti fa impazzire (Sì)

Fai un video, guardalo in slo mo

Ti piace tutto quello che ho

Addolcisco il tuo viso con il succo di mango

Ti spara quando lo accendo

Fino alla fine, non mi fermo

Bevi un sorso della mia cola-la

Un po’ selvaggio na-na-na

Fallo andare come pa-pa-pa-pa

Come pa-pa-pa-pa-pa

E non confondetevi (e non confondetevi)

Signore e signori

Ho sempre un giocattolo pronto (sono sempre pronto)

Per rompere l’anca, spezzare il cuore

Ce n’è solo uno (C’è solo uno)

Non ci sono imitazioni (Na, na, na)

E se ancora non mi credono, allora devo mostrarglielo (Ehi)

Fai un video

Guardalo in slo mo, mo, mo, mo, mo

bottino ipnotico

Ti fanno desiderare di più, di più, di più, di più, di più

Lo porterò a terra, lo, lo, lo, lo

Se lo desideri, potresti fare questo dembow (Fai questo dembow)

Ti fa impazzire (Sì)

Fai un video

Guardalo solo mo, mo, mo, mo, mo

bottino ipnotico

Ti fanno desiderare di più, di più, di più, di più, di più

Lo porterò a terra, lo, lo, lo, lo

Se lo desideri, potresti fare questo dembow (Fai questo dembow)

Ti fa impazzire (Sì)

E non confonderti (e non confonderti)

Signore e signori

Ho sempre ‘giocattolo pronto (sono sempre pronto)

Per rompere l’anca, spezzare i cuori

Ce n’è solo uno (C’è solo uno)

Non ci sono imitazioni (Na, na, na)

E se ancora non mi credi, allora devo mostrartelo (Ehi)

Fai un video

Guardalo in slo mo, mo, mo, mo, mo

bottino ipnotico

Ti fanno desiderare di più, di più, di più, di più, di più

Lo porterò a terra, lo, lo, lo, lo

Se lo desideri, potresti fare questo dembow

Ti fa impazzire (Sì)

Fai un video

Guardalo in slo mo