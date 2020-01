Emma Marrone – Stupida Allegria ft. Izi: audio e testo

È disponibile da oggi, venerdì 10 gennaio, su tutte le piattaforme digitali Stupida Allegria feat. Izi, la nuova versione del brano di Emma Marrone, frutto della collaborazione con il rapper genovese che per l’occasione ha scritto e cantato una nuova strofa del brano. Qui sotto l’audio del remix di Stupida Allegria e il testo di questa nuova versione.

Audio di Stupida Allegria di Emma Marrone ft. Izi

Testo di Stupida Allegria di Emma Marrone ft. Izi

Ovunque vada sento il tuo profumo addosso

quante le volte che ti ho dato per scontato

e ti ritrovo in ogni ruga del mio volto

e nel sapore di un ricordo t’ho scordato

e c’è un uomo per terra suona una chitarra

sembra quasi che a lui non importi di nulla

E delle volte che quasi non ti riconosco

altre mi sembri quello che ho sempre cercato

e siamo tutti e due dalla parte del torto

e abbiamo entrambi il nostro cuore già spezzato

c’è qualcuno che fischia da qualche finestra

e colora le strade parlando di te di te

E già lo so già lo so già lo so

che tornerò tornerò

tutte le volte che andrò via

ti ho odiato un po’

ma sei la mia sei la mia tu

sei la mia sei la mia

la mia stupida allegria

quella mia malinconia

Ti ho odiato un po’

ma sei la mia sei la mia tu

sei la mia sei la mia

la mia stupida allegria

la mia malinconia

Ho perso casa quando ho perso te

per sognare fumo che vaga

nel sottoscala ho perso te

il tuo male ti odiavo come Celentano

c***o baby prendimi la mano

prendimi la mano

cerco solo cose semplici

tu mi inizi a urlare

e stringo lame tra i miei denti

prima pregavamo con tua madre

alle tre e venti di notte

tutto ciò per cui

prima pregavo si è rotto

ogni notte intravedo una stella cometa

che mi guida e mi dice la tua verità

E già lo so già lo so già lo so

che tornerò tornerò

tutte le volte che andrò via

ti ho odiato un po’

ma sei la mia sei la mia tu

sei la mia sei la mia

la mia stupida allegria

quella mia malinconia

Ti ho odiato un po’

ma sei la mia sei la mia

tu sei la mia sei

la mia la mia stupida allegria

la mia malinconia

Mi hai regalato lacrime inconsolabili

irrefrenabili

ed un tappeto di immagini

ci pensi mai a quanto siamo inaffidabili

che ci sentiamo instabili

che ci sentiamo fragili

Già lo so già lo so

che tornerò tornerò

tutte le volte che andrò via

ti ho odiato un po’

ma sei la mia sei la mia tu

sei la mia sei la mia

la mia stupida allegria

la mia malinconia

Ti ho odiato un po’

ma sei la mia sei la mia

tu sei la mia sei la mia

la mia stupida allegria

la mia malinconia

la mia malinconia