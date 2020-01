Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn: il nuovo trailer

Il ritorno di Harley Quinn è imminente: nell’attesa ecco il nuovo trailer italiano di Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn con Margot Robbie. Ironia, adrenalina e tante scene inedite per quello che sarà il primo film stand-alone dell’amatissima villain della DC, qui accompagnata da una squadra tutta al femminile.

Il film sarà nelle sale a partire dal 6 febbraio.

Guarda il trailer del film:

Il cast del film:

In Birds of Prey, oltre a Margot Robbie, vedremo anche Mary Elizabeth Winstead nel ruolo di Huntress; Jurnee Smollett-Bell nei panni di Black Canary; Rosie Perez in quelli di Renee Montoya; Chris Messina è Victor Zsasz. Ewan McGregor è invece Roman Sionis. Fa il suo esordio sul grande schermo Ella Jay Basco, nel ruolo di Cassandra “Cass” Cain.

La trama del film:

Avete mai sentito la storia della poliziotta, dell’uccello canterino, della psicopatica e della principessa mafiosa? “Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn)” è una storia contorta raccontata dalla stessa Harley, come solo lei sa fare. Quando il malvagio narcisista di Gotham, Roman Sionis, e il suo zelante braccio destro, Zsasz, prendono di mira la piccola Cass, la città viene messa sotto sopra per trovarla. Le strade di Harley, Cacciatrice, Black Canary e Renee Montoya si incrociano, e l’improbabile quartetto non ha altra scelta che allearsi per sconfiggere Roman.

Amatissima dai fan, Harley Quinn ha sempre sofferto infatti (sia sulla carta stampata che nei cartoni animati) di una condizione subalterna nei confronti del suo amato. Non a caso in origine il personaggio era una psichiatra che innamoratasi di Joker, diventa anch’essa folle.

Uno spunto interessante ma che oggi merita di essere raccontato in modo sicuramente diverso e più approfondito. Birds of Prey partirà dunque dalla Harley che abbiamo già visto sullo schermo tre anni fa per dare vita a premesse tutte nuove.