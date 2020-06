Emma Marrone commenta la sua partecipazione a X Factor

Nel corso della diretta di EPCC LIVE di ieri sera, Alessandro Cattelan ha annunciato i quattro nomi della giuria di X Factor 2020. Emma Marrone, Hell Raton, Manuel Agnelli ospiti in studio con Cattelan (e Mika in collegamento dall’estero) hanno commentato la nuova avventura che li vedrà protagonisti dal prossimo settembre su Sky Uno.

Si tratta di un gran debutto per Emma, per lei che è una delle voci più amate del panorama musicale italiano ed è un’artista versatile ed eclettica. La cantante ha pubblicato nell’ottobre 2019 il suo settimo disco d’inediti Fortuna con il primo singolo Io sono bella, scritto appositamente per lei da Vasco Rossi.

Con Fortuna, Emma, nel suo decimo anniversario di carriera, è tornata più matura e consapevole proponendo un disco positivo, colorato, dal sound moderno e un nuovo linguaggio vocale.

Proprio ieri vi abbiamo raccontato come la cantante ha rassicurato i fan sul suo stato di salute.Non perderti i dettagli di questa bella notizia.

A proposito del suo arrivo a X Factor 2020, invece, Emma Marrone ha dichiarato mediante social di essere particolarmente emozionata.

Eccomi qui. Sono carica di energia positiva per affrontare questa nuova avventura, la stessa energia che spero di riuscire a trasmettere ai cantanti in gara! Come accade per tutte le “prime volte” sono tanto emozionata, ma sono sicura che insieme ai miei colleghi giudici faremo del nostro meglio per dare alla “musica” il peso e lo spazio che merita! In bocca al lupo a tutti.

Ho un istinto vorace, voglio lasciarmi aperte tutte le porte. Il fatto di non sentirmi radicata o posizionata al 100% mi dà la giusta carica a dare sempre qualcosa in più, ad alzare l’asticella da superare.” @MarroneEmma #XF2020 pic.twitter.com/58GUenNCRe — X FACTOR (@XFactor_Italia) June 10, 2020