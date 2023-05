Ed Sheeran – Life goes on: audio, testo, traduzione del brano

Life goes on è una delle tracce dell’ album di Ed Sheeran – (Subtract), l’ultimo nella sua era decennale di album matematici, in uscita il 5 maggio 2023.

Testo Life goes on di Ed Sheeran

It hit like a train, I ran out of words

I got nothing to say, everything hurts

And I know love leads to pain

But memories serve our sweetest refrain

The waves came tumbling down

As you float away I’m reaching for you

To tell me how

How my life goes on with you gone?

I suppose I’ll sink like a stone

If you leave me now

Oh, the storms will roll

Easy come, hard go

Then life goes on

Would I miss the flames?

The heated reserve

Oh, I’d remember thе way that you put me first

And all the heart that you changеd

What a heart wrenching shame

That you’ll never know, just like tears in the rain

A constant grey in the clouds

When I hear your name, I think of love

So tell me how

How my life goes on with you gone?

I suppose I’ll sink like a stone

If you leave me now

Oh, the storms will roll

Easy come, hard go

Then life goes on

Ah, yeah

Life goes on

Ah, yeah

I watched the sun setting down

I am so afraid

I need you now

To tell me how

How my life goes on with you gone?

I suppose I’ll sink like a stone

If you leave me now

Oh, the storms will roll

Easy come, hard go

Then life goes on

Easy come, hard go

Then life goes on

Traduzione

Ha colpito come un treno, ho finito le parole

Non ho niente da dire, tutto fa male

E so che l’amore porta al dolore

Ma i ricordi servono il nostro più dolce ritornello

Le onde caddero giù

Mentre voli via ti sto raggiungendo

Per dirmi come

Come va la mia vita senza di te?

Suppongo che affonderò come una pietra

Se mi lasci ora

Oh, le tempeste rotoleranno

Facile venire, difficile andare

Poi la vita va avanti

Mi mancheranno le fiamme?

La riserva riscaldata

Oh, ricorderei il modo in cui mi hai messo al primo posto

E tutto il cuore che hai cambiato

Che vergogna straziante

Che non saprai mai, proprio come le lacrime nella pioggia

Un grigio costante tra le nuvole

Quando sento il tuo nome, penso all’amore

Allora dimmi come

Come va la mia vita senza di te?

Suppongo che affonderò come una pietra

Se mi lasci ora

Oh, le tempeste rotoleranno

Facile venire, difficile andare

Poi la vita va avanti

Ah sì

La vita va avanti

Ah sì

Ho guardato il sole tramontare

Ho tanta paura

ho bisogno di te adesso

Per dirmi come

Come va la mia vita senza di te?

Suppongo che affonderò come una pietra

Se mi lasci ora

Oh, le tempeste rotoleranno

Facile venire, difficile andare

Poi la vita va avanti

Facile venire, difficile andare

Poi la vita va avanti