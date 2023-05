Ed Sheeran – Salt Water: audio, testo, traduzione del brano

Salt water è una delle tracce dell’ album di Ed Sheeran – (Subtract), l’ultimo nella sua era decennale di album matematici, in uscita il 5 maggio 2023.

Ascolta qui il brano

Testo Salt water di Ed Sheeran

There’s still so far to go

And I can’t feel my toes

When the rain soaks through the hills

And slips to the sole

Yeah, the blades are two feet tall

I wade in green, I’m movin’ forward to where God only knows

Feel the wind’s harsh refrain

And the clouds grip my face

Saying it’s alright to run from all this pain

Oh, when it’s time to go

With one last breath that’s in my lungs

I scream, “It’s all for love”

I scream, “It’s all for love”

Come and kiss me, salt water

Oh, finally, I feel, at three or four degrees

I’m free in salt water

Embrace the deep and leave everything

It was just a dream

I can see it up ahead

Where the sky meets the ground

And after that, there’s only moving grey

I am filled up with regret

With things I did or never said, just leave that well alone

And, come kiss me, salt water

Oh, finally, I feel, at three or four degrees

I’m free in salt water

Embrace the deep and leave everything

It was just a dream

Ah-ah

It was just a dream

Was it just a dream?

It was just a dream

Ah-ah

It was just a dream

Was it just a dream?

Now I’m standing on the edge

Gazing into Hell

Or is it somethin’ else?

I just can’t tell

And when there’s nothin’ left

I close my eyes and take one step

And say, “Well, here it goes”

Say, “Well, here it goes”

And, come kiss me, salt water

Oh, finally, I feel, at three or four degrees

I’m free in salt water

Embrace the deep and leave everything

It was just a dream

Traduzione

C’è ancora molta strada da fare

E non riesco a sentire le dita dei piedi

Quando la pioggia bagna le colline

E scivola sulla suola

Sì, le lame sono alte due piedi

Guado nel verde, sto andando avanti dove Dio solo lo sa

Sento l’aspro ritornello del vento

E le nuvole mi afferrano il viso

Dicendo che va bene scappare da tutto questo dolore

Oh, quando è ora di andare

Con un ultimo respiro che è nei miei polmoni

Urlo: “È tutto per amore”

Urlo: “È tutto per amore”

Vieni a baciarmi, acqua salata

Oh, finalmente, mi sento, a tre o quattro gradi

Sono libero in acqua salata

Abbraccia il profondo e lascia tutto

Era solo un sogno

Posso vederlo più avanti

Dove il cielo incontra la terra

E dopo, c’è solo il grigio in movimento

Sono pieno di rimpianti

Con le cose che ho fatto o mai detto, lascialo stare

E vieni a baciarmi, acqua salata

Oh, finalmente, mi sento, a tre o quattro gradi

Sono libero in acqua salata

Abbraccia il profondo e lascia tutto

Era solo un sogno

Ah ah

Era solo un sogno

Era solo un sogno?

Era solo un sogno

Ah ah

Era solo un sogno

Era solo un sogno?

Ora sono in piedi sul bordo

Guardando nell’inferno

O è qualcos’altro?

Non posso dirlo

E quando non c’è più niente

Chiudo gli occhi e faccio un passo

E dire: “Bene, eccolo qui”

Dì: “Bene, eccolo qui”

E vieni a baciarmi, acqua salata

Oh, finalmente, mi sento, a tre o quattro gradi

Sono libero in acqua salata

Abbraccia il profondo e lascia tutto

Era solo un sogno