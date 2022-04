Ed Sheeran ha vinto la causa per il presunto plagio di Shape of you

Ed Sheeran ha vinto la causa per il presunto plagio della sua hit Shape of You. In un video pubblicato proprio questa mattina, Ed ha comunicato:

“Ho a che fare con una causa recente. Abbiamo vinto e volevo condividere con voi due parole su tutto questo“, ha scritto mediante i canali social.

Il video in cui Ed Sheeran spiega come si è conclusa la vicenda

Un processo durato 11 giorni sul copyright della canzone di successo di Ed Sheeran si è concluso martedì 22 marzo a Londra. Il giudice ha affermato che si sarebbe preso del tempo per considerare la sua sentenza.

La pop star britannica e i suoi co-autori, John McDaid di Snow Patrol e il produttore Steven McCutcheon, hanno negato le accuse secondo cui la canzone del 2017 è stata copiata in parte da un brano del 2015 intitolato Oh Why di Sami Chokri, aka Sami Switch.

L’avvocato Andrew Sutcliffe, in rappresentanza dei co-autori di Oh Why, ha affermato che esisteva una “somiglianza indiscutibile tra le opere”. E ha sottolineato che la probabilità che due canzoni così simili fossero pubblicate in un breve lasso di tempo l’una dall’altra era “infinitamente piccola”.

L’avvocato ha affermato inoltre che Sheeran aveva il ritornello della canzone di Sami “consciamente o inconsciamente nella sua testa”, quando ha scritto Shape of You nel 2016. Ha anche affermato che Sheeran, che ha assistito all’udienza per tutto il tempo, è stato disonesto ed evasivo nel negare le accuse.

Durante il processo, Ed Sheeran e i suoi co-autori John e Steven, dal canto loro, hanno affermato di non aver utilizzato del materiale protetto da copyright. Inoltre hanno sostenuto di non ricordare affatto di aver sentito Oh Why prima del caso giudiziario.

Il giudice Antony Zacaroli ha dichiarato, dunque, che avrebbe emesso il suo giudizio “non appena possibile”.

Come spiegato nel video qui sopra, la causa che ha visto coinvolto Ed Sheeran si è conclusa nel migliore dei modi per il cantautore britannico.