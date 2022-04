XXRevolution lancia una collaborazione con PowerPuff Girls (prezzi)

Il brand targato Revolution Beauty, XXRevolution ha lanciato una collaborazione targata Power PuffGirls!

La collezione tutta dedicata al makeup e con le nostre super eroine che spiccano sui pack dei prodotti, è disponibile sul sito del marchio (che spedisce anche in Italia).







Tutta la collezione e i prezzi

La particolarità di questo lancio è che è possibile anche acquistare diversi bundle per avere tutta la collezione completa!

XX Revolution x Powerpuff Girl Lip Gloss Trio: una collezione di tre lipgloss, uno per ogni Superchicca. Prezzo: 11€

XX Revolution x Powerpuff Girl Liquid Blush: Tre blush colorati, disponibili singolarmente, ciascuno in una tonalità diversa. Prezzo a prodotto: 9€

XX Revolution x Powerpuff Girl Power Eyeshadow Palette: Anche le palette mini rispecchiano perfettamente l’animo di Lolly, Dolly e Molly. Toni del rosa, dell’azzurro e del verde per tre palette con 6 cialde. Prezzo: 9€

XX Revolution x Powerpuff Girl X Eyeshadow Palette: Per chi invece vuole un look completo e non rinunciare alla magia del trio, c’è la palette più grande con tantissimi shimmer e colori matte.

Prezzo: 24€

XX Revolution x Powerpuff Girls Water Activated Cake Liner Palette: Tutti gli occhi saranno puntati su di te quando sfoggerai gli eyeliner che si attivano con l’acqua. Sono tutti coloratissimi. Prezzo: 9€

XX Revolution x Powerpuff Girls Mojo Jojo Highlighter Palette: Spazio anche ai “cattivi” con la palette di illuminanti dedicata a Mojo Jojo. Prezzo: 9€

XX Revolution x Powerpuff Girls H.I.M Primer: Completa il look con il primer per la base, perfetto per tutti i giorni. Prezzo: 9€

XX Revolution x Powerpuff Girls Eye Brush Set: Potrai stendere i tuoi ombretti con i set di pennelli, ideale da portare anche in viaggio grazie alla sua pochette. Prezzo: 12€

XX Revolution x Powerpuff Girls Powerpuff Eye Patches: Spazio anche a un po’ di skincare con i patch per gli occhi, per uno sguardo luminoso. Prezzo: 17€

Prima di acquistare fate sempre attenzione a tutte le info. Trattandosi di un sito UK i prodotti potrebbero essere soggetti a dogana.

Cosa ne pensate di questa nuova collezione di XXRevolution dedicata alle PowerPuff Girls?