Ed Sheeran – Eyes closed: video, testo, traduzione e significato

Esce il 24 marzo Eyes Closed il nuovo singolo e primo estratto dal nuovo album di Ed Sheeran – (Subtract), l’ultimo nella sua era decennale di album matematici, in uscita il prossimo 5 maggio.

Eyes Closed è una traccia che descrive le emozioni che si affrontano quando si perde una persona importante nella propria vita. È dedicato a uno degli amici più cari di Ed, Jamal, venuto a mancare improvvisamente per un attacco di cuore nel febbraio dello scorso anno.

Il cantautore, inoltre, dedica la traccia a chiunque abbia perso un caro amico o una persona cara. Il testo fa capire che qualunque lui cosa faccia, tutto gli ricorda le cose che hanno fatto insieme e che ballare con gli occhi chiusi gli permette di ricordare e superare il dolore.

Il video del brano

Testo Eyes Closed

I know it’s a bad idea

But how can I help myself?

Been inside for most this year

And I thought a few drinks, they might help

It’s been a while my dear

Dealing with the cards life dealt

I’m still holding back these tears

While my friends are somewhere else

I pictured this year a little bit different when it hit February

I step in the bar, it hit me so hard

Oh how can it be this heavy?

Every song reminds me you’re gone

And I feel thе lump form in my throat

‘Cause I’m here alonе

Just dancing with my eyes closed

‘Cause everywhere I look I still see you

Time is moving so slow

And I don’t know what else that I can do

So I’ll keep dancing with my

Eye-ye-eye-eyes

Eye-ye-eye-eyes closed

Eye-ye-eye-eyes

Oh, I keep dancin’ with my

Delusion is here again

And I think you’ll come home soon

A word brings me right back in

Then it’s only me that’s in this room

I guess I could just pretend

The colours are more than blue

But I lost more than my friend

I can’t help but missing you

I pictured this month a little bit different no one is ever ready

And when it unfolds you get in a hole

Oh how can it be this heavy?

Everything changes, nothing’s the same

Except the truth is now you’re gone

And life just goes on

So I’m dancin’ with my eyes closed

‘Cause everywhere I look, I still see you

Time is movin’ so slow

And I don’t know what else that I can do

So I’ll keep dancin’ with my

Eye-ye-eye-eyes

Eye-ye-eye-eyes closed

Eye-ye-eye-eyes

Oh, I’ll keep dancin’ with my

Eye-ye-eye-eyes

Eye-ye-eye-eyes closed

Eye-ye-eye-eyes

Oh, I’ll keep dancin’ with my

They’re shutting the bar, they’re cleaning the floors

And everyone is already home

But I’m on my own

Just dancin’ with my eyes closed

‘Cause everywhere I look, I still see you

Time is movin’ so slow

And I don’t know what else that I can do

So I keep dancin’ with my

Eye-ye-eye-eyes

Eye-ye-eye-eyes closed

Eye-ye-eye-eyes

Oh, I keep dancin’ with my

Eye-ye-eye-eyes

Eye-ye-eye-eyes closed

Eye-ye-eye-eyes

Oh, I keep dancin’ with my

Traduzione

So che è una cattiva idea

Ma come posso aiutare me stesso?

Sono stato dentro per la maggior parte di quest’anno

E ho pensato che alcuni drink avrebbero potuto aiutare

È passato un po’ di tempo mia cara

Trattare con le carte che la vita ha distribuito

Sto ancora trattenendo queste lacrime

Mentre i miei amici sono da qualche altra parte

Ho immaginato quest’anno un po ‘diverso quando è arrivato febbraio

Entro nel bar, mi ha colpito così forte

Oh come può essere così pesante?

Ogni canzone mi ricorda che te ne sei andato

E sento il nodo formarsi in gola

Perché sono qui da solo

Sto solo ballando con gli occhi chiusi

Perché ovunque guardo ti vedo ancora

Il tempo si sta muovendo così lentamente

E non so cos’altro posso fare

Quindi continuerò a ballare con i miei

Occhi-occhi-occhi

Occhi chiusi

Occhi-occhi-occhi

Oh, continuo a ballare con i miei

L’illusione è di nuovo qui

E penso che tornerai a casa presto

Una parola mi riporta subito dentro

Allora sono solo io che sono in questa stanza

Immagino che potrei solo fingere

I colori sono più del blu

Ma ho perso più del mio amico

Non posso fare a meno di sentire la tua mancanza

Ho immaginato questo mese un po’ diverso, nessuno è mai pronto

E quando si dispiega, finisci in un buco

Oh come può essere così pesante?

Tutto cambia, niente è uguale

Solo che la verità è che ora te ne sei andato

E la vita continua

Quindi sto ballando con gli occhi chiusi

Perché ovunque io guardi, ti vedo ancora

Il tempo si sta muovendo così lentamente

E non so cos’altro posso fare

Quindi continuerò a ballare con i miei

Occhi-occhi-occhi

Occhi chiusi

Occhi-occhi-occhi

Oh, continuo a ballare con i miei

Occhi-occhi-occhi

Occhi chiusi

Occhi-occhi-occhi

Oh, continuo a ballare con i miei

Chiudono il bar, puliscono i pavimenti

E tutti sono già a casa

Ma sono da solo

Sto solo ballando con gli occhi chiusi

Perché ovunque io guardi, ti vedo ancora

Il tempo si sta muovendo così lentamente

E non so cos’altro posso fare

Quindi continuo a ballare con i miei

Occhi-occhi-occhi

Occhi chiusi

Occhi-occhi-occhi

Oh, continuo a ballare con i miei

Occhi-occhi-occhi

Occhi chiusi

Occhi-occhi-occhi

Oh, continuo a ballare con i miei

