Ed Sheeran: la docuserie The Sum Of it All arriva su Disney+

Una docuserie dedicata alla vita personale di Ed Sheeran sta per arrivare su Disney +. Tutti conosciamo l’artista britannico come autore di canzoni che hanno fatto da colonna sonora ai momenti della nostra vita.

Quello che sta per arrivare sulla piattaforma d’intrattenimento, invece, ha l’intento di mostrare qualcosa di diverso: l’uomo dietro i successi.

The Sum of It All, metterà in luce come un bambino affetto da balbuzie sia diventato famoso e come siano nati tutte le sue hit, in cima alle classifiche globali.

Una visione della vita privata di Ed che vuole condividere con il mondo come questo momento difficile per la sua vita privata abbia influenzato lui e la sua nuova musica.

Quando esce e di cosa parla la serie

Dai produttori vincitori di Emmy, Fulwell 73 Productions e Disney Branded Television, la serie debutterà in tutto il mondo il 3 maggio su Disney+.

Ed Sheeran: The Sum of It All, è un progetto diviso in quattro parti: Amore, Perdita, Equilibrio e Vita.

In ogni episodio, Ed affronta temi ed emozioni che la maggior parte delle persone prova, esprime i suoi pensieri più profondi mentre esplora ciò che pensa del mondo e di se stesso.

Ecco il trailer di Sum Of it All

Ed Sheeran parla del film su Disney +

“Sono sempre stato molto cauto nella mia vita personale e privata; l’unico documentario che abbia mai realizzato è stato quello incentrato sulla mia scrittura di canzoni. La Disney mi ha contattato per realizzare un documentario in quattro parti, e mi è sembrato il momento giusto per aprire la porta e far entrare le persone. Spero che alla gente piaccia“.

Ecco tutto ciò che sappiamo sul nuovo album

