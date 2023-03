Il viaggio leggendario: audio e testo della canzone dei DinsiemE

In occasione dell’uscita del loro primo film, Il viaggio leggendario, i DinsiemE hanno pubblicato anche la loro nuova canzone che prende il titolo della pellicola.

Il testo della canzone

Mi chiedo adesso come si fa

a respirare sott’acqua

in questi mondi nuove realtà

da scoprire con calma

e tu non sei qui con me

a dirmi che sono distratto

e tu non sei qui con me

a giocare con il gatto

pianeti girano come lancette mentre

viaggiano nel tempo veloce e poi lento

sottosopra su e giù

gira il mondo giri tu

dai partiamo tutti insieme tra le stelle e il blu

e non è facile capire dove andare

ma se credi in te sarai la tua stella polare

in universi che ci dividono da noi

che prima o poi affronterai

nel tuo viaggio leggendario

mi chiedo adesso chi incontrerò

è un altro posto che cambia

tra nuove storie e nuove realtà

per scoprire noi stessi

ed io qui senza te

me la caverò lo stesso

va tutto bene perché

sai che torneremo presto

pianeti girano come lancette mentre

viaggiano nel tempo veloce e poi lento

sottosopra su e giù

gira il mondo giri tu

dai partiamo tutti insieme tra le stelle e il blu

e non è facile capire dove andare

ma se credi in te sarai la tua stella polare

in universi che ci dividono da noi

che prima o poi affronterai

nel tuo viaggio leggendario

uniamo la mia forza con la tua più forti siamo

siamo forti insieme anche da lontano

pronti a partire in questo viaggio leggendario

uniamo la mia forza con la tua più forti siamo

siamo forti insieme anche da lontano

pronti a partire in questo viaggio leggendario

oh oh oh oh

in questo viaggio leggendario

oh oh oh oh

in questo viaggio leggendario

