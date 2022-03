Ed Sheeran e J Balvin – Sigue: Video ufficiale, testo e traduzione

L’improbabile coppia Ed Sheeran e J Balvin stanotte ci ha regalato ben due canzoni. La prima è Sigue, brano quasi completamente in spagnolo, che rappresenta molto lo stile dell’artista sudamericano e destinato a farci ballare tutta l’estate.

Ecco come i due artisti hanno raccontato questa collaborazione:

“Voglio condividere qualcosa con te un progetto su cui ho lavorato. Ho incontrato J Balvin in una palestra a New York l’anno scorso. Eravamo solo io e lui la mattina presto. Ho riconosciuto la sua voce quando era al telefono, quindi mi sono avvicinato e l’ho salutato. Abbiamo chiacchierato così a lungo che abbiamo finito per pranzare e poi per il tè pomeridiano. Poi sono diventati amici che chiacchieravano senza sosta.

Ero a New York a Natale per gli spettacoli, quindi abbiamo deciso di trascorrere un giorno in studio che ha portato a molto di più, di cui scoprirete presto. Ma le prime due canzoni che abbiamo scritto sono Sigue e Forever My Love, usciranno presto e le adoro assolutamente. Voleva portarmi nel suo mondo e io volevo portarlo nel mio. È stata una vera sfida imparare lo spagnolo per questo e mi sono divertito così tanto a farlo“. racconta Ed Sheeran

“Tutte le cose belle richiedono tempo. 6 mesi fa ero in palestra e ho detto: quest’uomo è simile a Ed Sheeran, beh era così, era lui. Prendiamo un caffè, parliamo di vita e restiamo con un’atmosfera chimba, creiamo un’amicizia genuina parlando dal più semplice di come essere un padre eheh. A New York ci siamo organizzati per vederci un giorno in studio e beh, dopo vedrai cosa abbiamo fatto ehehe, ma le prime due canzoni che abbiamo messo insieme “Sigue” e “Forever my love” usciranno presto. Volevo che fosse su un tema nel mondo del Reggaeton e mi ha invitato nel suo mondo, è stato fantastico ascoltarlo in spagnolo e speriamo che ti piaccia tanto quanto noi. Tanto amore e pace sulla terra” afferma J Balvin.

Testo di Sigue di Ed Sheeran e J Balvin:

[Intro: J Balvin]

Dale

[Coro: Ed Sheeran & J Balvin, Ambos]

Sigue

Que a mí me gusta todo lo que exhibes

Yo puedo tocar los temas

Que miren cómo te recorro el cuerpo entero

Bebé, tú solo sigue

Tú eres sola pa’ mí (Yeah)

[Verso 1: J Balvin & Ed Sheeran, Ambos]

Yo quiero darte tu regalo antes de Navidad

Tu mentalidad e’ mi debilidad

Llama a tu amiga pa’ que hagamos una trinidad

Si tú ere’ sólida, te pongo líquida

Esta noche tú y yo sí nos vamo’ a joder

Sí nos vamo’ a joder, sí nos vamo’ a joder

Yo estoy puesto, dime si estás puеsta pa’ beber

Si estás puеsta pa’ beber, si estás puesta pa’ beber

Mami, si me sigues, nos vamos pa’l hotel

Tú ere’ la primera, pa’ ti no hay un top ten

And I’m rollin’ with a couple of people I know well

Know I can keep a secret, you know that I won’t tell

[Pre-Coro: Ed Sheeran]

Tu blanquito pelirrojo, rojo

Los que te tiran son flojos, flojos

Hace rato tengo antojo de ti

Ten cuidado de mí si te cojo, cojo

[Coro: J Balvin & Ed Sheeran]

Sigue

Que a mí me gusta todo lo que exhibes

Yo puedo tocar los temas

Que miren cómo te recorro el cuerpo entero

Bebé, tú solo sigue

Tú eres sola pa’ mí

[Verso 2: J Balvin & Ed Sheeran]

Dime, Tainy, si están puestas pa’l perreo

Pa’l guayeteo, pa’l sobeteo

En la disco sabe’ la rompemo’ feo

Y si te veo, te bellaqueo

Tú no te imaginas lo que tengo pa’ ti

Después de dos tragos nos ponemos fácil

I’ma grab a couple bottles and fill up a glass each

You keep dancin’ to the rhythm, this beat’s to your heartbeat

[Pre-Coro: Ed Sheeran]

Tu blanquito pelirrojo, rojo

Los que te tiran son flojos, flojos

Hace rato tengo antojo de ti

Ten cuidado de mí si te cojo, cojo

[Coro: Ed Sheeran & J Balvin, Ed Sheeran]

Sigue

Que a mí me gusta todo lo que exhibes

Yo puedo tocar los temas

Que miren cómo te recorro el cuerpo entero

Baby, tú solo sigue

Tú eres sola pa’ mí

[Outro: J Balvin]

Dime, Tainy, si están puestas pa’l perreo

Pa’l guayeteo, pa’l sobeteo

En la disco sabe’ la rompemo’ feo

Y si te veo, te bellaqueo

Traduzione di Ed Sheeran e J Balvin:

