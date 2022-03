Ed Sheeran e J Balvin – Forever My Love: Audio, testo e traduzione

L’improbabile coppia Ed Sheeran e J Balvin stanotte ci ha regalato ben due canzoni. Una è Forever My Love, brano in cui inglese e spagnolo si fondono perfettamente per formare una ballata struggente, tipica di Ed, ma arricchita dalla voce di J Balvin.

“Voglio condividere qualcosa con te un progetto su cui ho lavorato. Ho incontrato J Balvin in una palestra a New York l’anno scorso. Eravamo solo io e lui la mattina presto. Ho riconosciuto la sua voce quando era al telefono, quindi mi sono avvicinato e l’ho salutato. Abbiamo chiacchierato così a lungo che abbiamo finito per pranzare e poi per il tè pomeridiano. Poi sono diventati amici che chiacchieravano senza sosta.

Ero a New York a Natale per gli spettacoli, quindi abbiamo deciso di trascorrere un giorno in studio che ha portato a molto di più, di cui scoprirete presto. Ma le prime due canzoni che abbiamo scritto sono Sigue e Forever My Love, usciranno presto e le adoro assolutamente. Voleva portarmi nel suo mondo e io volevo portarlo nel mio. È stata una vera sfida imparare lo spagnolo per questo e mi sono divertito così tanto a farlo.” racconta Ed Sheeran.

“Tutte le cose belle richiedono tempo. 6 mesi fa ero in palestra e ho detto: quest’uomo è simile a Ed Sheeran, beh era così, era lui. Prendiamo un caffè, parliamo di vita e restiamo con un’atmosfera chimba, creiamo un’amicizia genuina parlando dal più semplice di come essere un padre eheh. A New York ci siamo organizzati per vederci un giorno in studio e beh, dopo vedrai cosa abbiamo fatto ehehe, ma le prime due canzoni che abbiamo messo insieme “Sigue” e “Forever my love” usciranno presto. Volevo che fosse su un tema nel mondo del Reggaeton e mi ha invitato nel suo mondo, è stato fantastico ascoltarlo in spagnolo e speriamo che ti piaccia tanto quanto noi. Tanto amore e pace sulla terra” afferma J Balvin.

Testo di My Forever Love di Ed Sheeran e J Balvin:

[Verso 1: Ed Sheeran]

La luz de tu mirar, tu hermoso caminar

No existe nadie como tú

The sky magenta blue, it’s only me and you

Your eyes lit up are just the moon

[Pre-Coro: Ed Sheeran]

Sé que habrán momentos de sufrimiento

But we’ll be okay

No soy perfecto

Pero

[Coro: Ed Sheeran]

En dondequiera que estés, ahí estaré

Hoy y mañana, por siempre, mi amor

Y si me voy, recuerda que

For now and tomorrow, forever my love

[Verso 2: J Balvin]

Aunque no crea en mí, tú me haces sentir

Que soy mejor de lo que pienso

Cuando te conocí, me hiciste tan feliz

Me diste un nuevo comienzo

[Pre-Coro: J Balvin]

Sé que habrán momentos de sufrimiento

But we’ll be okay

No soy perfecto

Pero

[Coro: J Balvin]

En dondequiera que estés, ahí estaré

Hoy y mañana, por siempre, mi amor

Y si me voy, recuerda que

For now and tomorrow, por siempre mi amor

[Puente: Ed Sheeran & J Balvin]

Yeah, yeah

Yeah, yeah

Yeah, yeah

Por siempre mi amor

Yeah, yeah

Yeah, yeah

Yeah, yeah

Forever my love

[Coro: Ed Sheeran & J Balvin, Ambos]

En dondequiera que estés, ahí estaré

Hoy y mañana, por siempre, mi amor

Y si me voy, recuerda que

For now and tomorrow, forever my love

